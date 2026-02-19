本日から予約開始！　特別仕様のスマートスピーカー「Echo Dot（第5世代）ドラえもん」

新世代Echo Dotの「ドラえもんデザイン」が登場

Amazon.co.jpは、購入者特典が付いた日本限定販売のコンパクトスマートスピーカー「Echo Dot（第5世代）ドラえもんエディション」を3月10日に発売する。予約は2月19日から受け付けている。価格は1万1293円。大人から子どもまで世代を超えて愛されるドラえもんのように「Alexa」が利用されて欲しいという思いを込めて開発した。購入者特典を有効化すると、「Alexa ドラえもん時報スキル」（公開中）を使用した際に、時刻の案内に加え、ドラえもんが一言メッセージを返してくれる。このメッセージはあらかじめ本体に収録しており、アップデートによる追加はないが、時間帯にあわせたさまざまな30種類以上の特別メッセージを楽しめる。なお、同スキルをAlexaの定型アクションに追加すると、時報を聞きたい時間に自動で時間を教えてくれる、アラームのような使い方もできる。通常の「Echo Dot（第5世代）」のカラーはチャコール、グレイシャーホワイト、ディープシーブルーの3色で、価格は7480円。ドラえもんモデルは青系のカラーをベースに、ヘッドホンを装着したDJ姿のドラえもんが描かれている。Echo Dotのデザインモデルは国外では展開しているが、日本では初めて。第一弾プロダクトとして『ドラえもん』を選んだ理由として、発表会で登壇したアマゾンジャパンのAmazon デバイス事業本部 丸山 舞 Echo・スマートホーム事業部事業部長は、「Alexa ドラえもん時報スキル」の公開にあわせ、2023年9月に発売した、新製品と同じ購入者特典付きの「Echoデバイス専用ドラえもんスタンド」がとても販売好調だったことや、キャラクターとAlexaとの親和性の高さを挙げた。