3月6日から「Amazon 新生活セール」開催　大抽選会やポイントアップ、初の「先行セール」も

3月6日0時から4日間限定の「Amazon 新生活セール」がスタート

春の「新生活セール」として「先行セール」を初開催！ あわせて7日間

「Amazon 新生活セール」の魅力を語る節約

アドバイザーの丸山晴美さん

期間限定でさまざまな施策もあわせて展開する

Amazon.co.jpは、3月6日0時から、新生活に必要なものがまとめてお得にそろう「Amazon 新生活セール」を開催する。期間は3月9日23時59分まで。「暮らしの必需品がお買い得」をテーマに、家具、寝具、日用品、食品・飲料など幅広い分野から300万点以上の商品をラインアップ。また、新生活セールとしては初となる「先行セール」を3月3日0時から3月5日23時59分まで開催する。「Amazon 新生活セール」の目玉商品は先行セールでも取り扱う。あわせてポイントアップキャンペーン（要エントリー）、最大10万Amazonポイントが当たる大抽選会を開催。また、新生活に向けさまざまなシーズナル商品を期間限定で紹介する「新生活ストア2026」も開設した。「Amazon 新生活セール」の特設ページでは、セール開催に先駆けて、対象商品の一部を紹介している。同セールの記者発表会に登場した節約アドバイザーの丸山晴美さんは、新生活準備にあたり、予算の設定と優先順位付けが重要と指摘し、複数の店をはしごせずに済むAmazonは忙しい時期は特に便利であり、「新生活セール」に向けて「欲しいものリスト」やAmazonショッピングアプリの「ウォッチリスト」を有効活用するとお買い得商品を買い逃しせずに済むと話した。