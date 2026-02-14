アップル、ワイヤレスイヤホン部門でAWARDを獲得【BCN AWARD 2026】

「BCN AWARD」は、家電量販店などから集計している実売データ（POSデータ）をもとに、部門ごとの年間販売数量累計No.1メーカーを称える制度。前年の実績に基づくため、「BCN AWARD 2026」の対象期間は2025年1月～12月となる。26年1月19日に発表された「BCN AWARD 2026」から、本記事ではイヤホン・ヘッドホン関連の4部門を取り上げる。BCN AWARD 2026から、イヤホン・ヘッドホンのカテゴライズを変更し、これまでのヘッドホン・イヤホン（ワイヤレス）とヘッドホン・イヤホン（ワイヤード）の2部門から、ワイヤレスイヤホン、ワイヤレスヘッドホン、有線イヤホン、有線ヘッドホンの4部門へと再構成し、新設部門とした。まず、ワイヤレスイヤホン部門では、アップルが19.5％のシェアでAWARD獲得。シェアに貢献したのは「MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)」と「AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載」だ。首位と8.3ポイント差の11.2％で、Ankerが2位となった。ソニーは0.008ポイントと僅差で3位だった。次に、ワイヤレスヘッドホン部門。ソニーが25.8％を占め、AWARDを獲得。6色で展開する「WH-CH520」シリーズがけん引訳となった。オーディオテクニカが10.5％で2位となった。ワイヤレスでも有線でも使える「ATH-S220BT」と「ATH-S300BT」が貢献。Ankerが8.9％で3位だった。有線イヤホン部門と有線ヘッドホン部門はどちらもオーディオテクニカがAWARDを獲得。有線イヤホンでは、2位のアップルと0.8ポイントの僅差で首位を制した。一方、有線ヘッドホンでは27.8％を占め、2位のロジクールに11.7ポイント差をつけた。3位は共にエレコムで有線イヤホンでは12.9％、有線ヘッドホンは13.3％のシェアだった。3.5mmのイヤホンジャックがスマートフォンから徐々になくなりつつある。そうした背景もあり、ワイヤレスイヤホン・ヘッドホンの普及が進んでいる。しかし、コロナ禍を介してリモートワークやオンライン会議、オンライン授業が当たり前となったことで、通話の安定性から有線を選ぶ消費者も存在し、今後もワイヤレス・有線に関わらず、イヤホン・ヘッドホン市場は安定した販売が続くだろう。（BCN総研・森英二）実売データ提供販売店（25年12月現在）はアマゾン・ジャパン、エクスプライス、エディオン、NTTドコモ、玉光堂、ケーズホールディングス、コジマ、サードウェーブ、上新電機、ストリーム、ソフマップ、ZOA、ナニワ商会、ビックカメラ、ピーシーデポコーポレーション、三星カメラ、ムラウチドットコム、ユニットコム、楽天ブックス、綿半ドットコム（50音順）。