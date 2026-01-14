ハードウェアの注目部門をピックアップ！ 【BCN AWARD 2026 1月19日発表】

ハードウェア部門から注目ジャンルをピックアップ

毎年1月にBCNが発表する「BCN AWARD」に関する情報を先出し！ 今回は1月19日に発表予定の「BCN AWARD 2026」からハードウェアの注目部門を紹介します。「BCN AWARD」は、家電量販店・オンラインショップの実売データを集計する「BCNランキング」に基づき、各部門の年間販売数1位のメーカーを称える制度。毎年1月に、前年の実績をもとに結果を発表します。大きくハードウェア部門とソフトウェア部門の二つに分け、ソフトウェア部門はさらに「ビジネスソフト部門」と「PCゲームソフト」に分かれます。部門数はハードウェア部門90部門、ソフトウェア部門15部門です。ハードウェア部門で前年からトップが交代する見込みが高い部門は「アクションカメラ」「デジタルカメラ（レンズ一体型）」「双眼鏡」「Androidスマートフォン」など。また、途中経過の集計によると、「タブレット端末」はアップルが前年に引き続きトップに立っており、15年連続No.1獲得が濃厚です。1月19日の結果発表をお楽しみに！■実売データの協力販売店（2026年1月現在）「BCNランキング」は、日本の店頭市場の約4割（PCの場合）をカバーしています。実売データの協力販売店（2025年11月現在）は、アマゾンジャパン、エクスプライス、エディオン、NTTドコモ、玉光堂、ケーズホールディングス、コジマ、サードウェーブ、上新電機、ストリーム、ソフマップ、ZOA、ナニワ商会、ビックカメラ、ピーシーデポコーポレーション、三星カメラ、ムラウチドットコム、ユニットコム、楽天ブックス、綿半ドットコム（50音順）の20社です。