「撮るを育む」新体験ストアに刷新！ カメラのキタムラ藤沢・湘南台店が大規模リニューアル

カメラのキタムラ藤沢・湘南台店がリニューアル

写真に触れて楽しめる体験型フォトストアに

豊富な品揃えを誇る

ペーパーセレクトプリント

北村写真スタジオ by MERCI（イメージ）

セルフ写真館 by Studio Mario

ポートレートスタジオ

専門スタッフによる安心して

写真を楽しめる環境が整っている

カメラのキタムラは、藤沢・湘南台店を新コンセプト「撮るを育む PHOTO BASE」として大規模リニューアルし、3月19日にグランドオープンする。外観も刷新され、写真をもっと楽しめる体験型サービスを多く用意した写真体験の拠点として生まれ変わる。リニューアルでは、実際にカメラやレンズを手に取り、自由に組み合わせて試し撮りができる環境を用意。新品と中古を合わせて500台以上のラインアップで、藤沢市内最大級の品揃えを誇る。また、撮った写真を魅力的に仕上げるためのサービスとして、プロ仕様プリンターで出力できる「ペーパーセレクトプリント」、作品を引き立てる「オーダーメイド額縁」、A2サイズの展示も可能な「ギャラリースペース」など、写真を楽しむ機能も備えている。目的に合わせて利用できる三つのスタジオを併設。ヨーロッパのアンティーク空間で撮影できる人気スタジオが神奈川県内初登場。特別な記念日撮影に適した「北村写真スタジオ by MERCI」、家族・カップル・友人同士でも利用できるプライベート空間で気軽に自分らしい一枚が撮れる「セルフ写真館 by Studio Mario」、ライフイベントやポートレート撮影に幅広く利用できる大人向けの本格撮影に対応した「ポートレートスタジオ」を用意している。オープンを記念し、期間限定の特典を用意。ペーパーセレクトプリントが30％オフ、2500円以上の購入でオリジナルエコバッグをプレゼントなど、写真を楽しみたいユーザーにとって手軽に試せるチャンスとなっている。カメラのキタムラならではの強みとして、専門スタッフによるメンテナンスやケア、グループ会社で修理会社のU.C.Sと連携した本格修理対応など、安心して写真を楽しめる環境が整っているのも魅力だ。写真を「撮る」だけでなく、「残す」「飾る」までをまるごと楽しめる新しい体験型ストアとして生まれ変わった藤沢・湘南台店。写真のある暮らしを豊かに育んでくれる場所として、地域の新たなフォトスポットになりそうだ。