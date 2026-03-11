Ploom史上初の投票企画から誕生した春の限定、JTの新フレーバー「エボ・サクラ・レギュラー」

「Ploom」専用の加熱式たばこスティック「エボ・サクラ・レギュラー」が登場

新銘柄投票キャンペーンで第3位に選出

「浅草六区 SAKURA STREET -桜艶通り-」への

「Ploom LOUNGE」出展イメージ

日本たばこ産業（JT）は4月6日から、「Ploom（プルーム）」専用の加熱式たばこスティックブランド「EVO（エボ）」より、「エボ・サクラ・レギュラー」を全国のコンビニエンスストアおよびたばこ販売店などにて順次発売する。20本入りで価格は580円。「エボ・サクラ・レギュラー」は、「Ploom」史上初の新銘柄投票キャンペーンにおいて、投票数で3位を獲得したことを受けて、これから訪れる春を感じさせるフレーバーとして、同キャンペーンにおける上位獲得銘柄としては最初に全国発売される。口当たりの滑らかな香り高いブレンドによって、スムーズなたばこのうまさを堪能できるフレーバーで、華やかな香りが立ち上がり、ほのかなフローラルの香りが重なることで、まろやかでまとまりのある味わいを愉しめる。なお、1位・2位となった銘柄も、今後全国発売を予定している。さらに3月27日～4月5日の期間には、「エボ・サクラ・レギュラー」の全国発売を記念して、浅草六区ブロードウェイ（東京都台東区）にて開催される「浅草六区 SAKURA STREET -桜艶通り-」に協賛し、会場内に特設喫煙ブース「Ploom LOUNGE（プルーム・ラウンジ）」を出展する。