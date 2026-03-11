スマートEXで領収書を発行する方法！　いくつかの方法に分けて紹介

スマートEXとは

スマートEXのメリット

領収書を発行する方法

駅で発行する

パソコンで表示する

アプリで表示する

注意点

まとめ

スマートEXとは、JR東海とJR西日本が運営するチケットレスサービスです。座席予約後は、登録したスマートフォンや交通系ICカードをかざすだけで新幹線に乗れます。この記事では、スマートEXの概要からスマートEXで領収書を発行する方法まで紹介します。非常に便利なスマートEXは、利用者も多いサービスです。この機会にしっかり使い方を理解しておきましょう。スマートEXは、JR東海とJR西日本が運営するチケットレスサービスです。スマートフォンやパソコンからきっぷを予約購入することで、登録したスマートフォンや交通系ICカードを改札にかざすだけで、新幹線に乗車できます。対応している路線は、東海道新幹線・山陽新幹線・九州新幹線です。駅の窓口や券売機に並ぶ必要がなく、当日も紙のきっぷを受け取らずに改札を通過できるため、出張や旅行、帰省など幅広いシーンで利用されています。また、スマートEXは年会費無料で利用でき、登録しておけば必要なときにすぐ使えるのも特徴です。座席表を確認しながら予約できるため、「事前に座席を押さえておきたい」「移動をスムーズにしたい」という方にも向いているサービスといえるでしょう。スマートEXには、料金面と利便性の両方でメリットがあります。具体的なメリットは、以下のとおりです。特に、紙のきっぷを購入するよりも安く新幹線に乗れるのはうれしいポイントです。また、予約変更が無料でできる点は、予定が変わりやすい出張や移動においては大きなメリットといえます。「きっぷ購入の手間を減らしつつ、お得・便利に新幹線を使いたい」という方にとって、スマートEXはとても魅力的なサービスといえるでしょう。では、スマートEXの領収書を発行するにはどうしたらよいのでしょうか？ ここでは、スマートEXの領収書の発行方法について解説します。あわせて、注意点も紹介するので、参考にしてください。主な発行方法は、以下の3つです。それぞれの発行方法について、詳しくみていきましょう。1つめが、駅で発行する方法です。スマートEXでは、登録した交通系ICカードで乗車する以外にきっぷを発券しての乗車もできます。その際、駅にある新幹線の自動券売機で発券しますが、発券時に「ご利用票兼領収書」が一緒に出てきます。この方法であれば、乗車当日でも領収書を入手可能です。また、スマートEXに登録した交通系ICカードで自動改札機を通ると、EXご利用票が発行されます。窓口でご利用票を見せれば、手書きで領収書を書いてくれます。ご利用票があれば、乗車中に車掌さんに見せることでも発行可能です。車掌さんが持っている端末機で紙の領収書を発行してくれます。ただし、車掌さんがいつ回ってくるかわかりません。確実なのは、窓口に行く方法でしょう。2つめが、パソコンで表示する方法です。まずは、パソコン／スマートフォンからスマートEXにログインしましょう。その後、メニュー画面にある「ご利用履歴・領収書の発行」をクリックし、「領収書表示」のボタンから領収書を表示します。領収書が表示されたら「印刷」をクリックして領収書を印刷しましょう。3つめが、アプリで表示する方法です。EXアプリからスマートEXにログイン後、右上のアカウントアイコンをタップし、「購入履歴・領収書」を選択します。その後、領収書を発行したい期間（乗車日ではなく予約日）を入力しましょう。すると、指定した期間の購入履歴が表示されるので、領収書を発行したい購入履歴を選択します。次に、「領収書を発行する」をタップし、宛名を入力するとブラウザ画面で領収書が表示されます。なお、アプリから領収書を印刷する場合は、一度スマホにダウンロードするか、ネットプリントアプリなどを使ってコンビニなどで印刷する必要があります。スマートEXを出張や業務利用で使う場合、領収書の発行タイミングや表示期限には注意が必要です。事前に把握しておかないと、「あとから領収書が出せない」といったトラブルにつながるおそれがあります。まず、予約完了日当日は領収書を表示・発行できません。領収書が表示できるのは、予約完了日の翌日以降となります。そのため、予約直後に経費精算が必要な場合は注意しましょう。また、領収書の表示期間にも期限があります。表示できる期間は、予約完了日の翌日から最大15カ月後の23時30分までです。この期間を過ぎると、スマートEXの会員画面からは領収書を発行できなくなります。そのため、乗車後すぐにダウンロード・保存しておくのがおすすめです。さらに、払い戻しや変更が発生した場合にも注意が必要です。列車の払い戻しを行った場合、所定の払い戻し手数料が差し引かれた金額で領収書が再発行されます。列車の大幅な遅延などにより一部払い戻しが行われた場合も、実際の支払額に応じた金額で領収書が表示されます。スマートEXは、スマートフォンや交通系ICカードだけで新幹線に乗車できる、便利なチケットレスサービスです。年会費無料で利用でき、予約から乗車までをオンラインで完結できるため、出張や旅行などさまざまなシーンで活用されています。領収書についても、駅・パソコン・アプリの3つの方法で発行でき、用途や状況に応じて柔軟に対応できる点が特徴です。一方で、予約完了日当日は領収書を表示できないことや、表示期限が予約完了日の翌日から最大15カ月後までと決まっている点には注意が必要です。また、払い戻しや遅延が発生した場合は、手数料や実際の支払額に応じた金額で領収書が再発行されます。業務利用や経費精算を予定している場合は、早めに領収書を発行・保存しておくことを意識しておくと安心でしょう。スマートEXの仕組みを正しく理解し、移動と事務手続きをスムーズに進めてください。