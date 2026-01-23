どの味が全国デビュー？ Ploom専用「EVO」新フレーバー4種、初のユーザー投票で運命が決まる

新たに4フレーバーを発売

日本たばこ産業（JT）は、加熱式たばこブランド「Ploom」専用のスティック「EVO」で新たに「エボ・グリーン・ミント」「エボ・カカオ・ミント・クリスタル」「エボ・トロピカル・ライム」「エボ・サクラ・レギュラー」の4銘柄を1月22日から順次発売する。いずれもCLUB JTオンラインショップおよびPloom Shop限定で取り扱われる。価格はそれぞれ550円。EVOは、厳選したたばこ葉と10万回以上のテイスティングを経て生まれた、JT初の加熱式たばこ向けプレミアムブランド。スイスデザインのパッケージや、吸い心地にこだわったスティック形状など、品質を重視した設計が特徴だ。今回、登場する4フレーバーは、それぞれ味わいの方向性が大きく異なる。エボ・グリーン・ミントは、爽快なメンソールに、甘いハーバルミントの香りが加わった清涼系フレーバー。余韻までミントが続くのが特徴だ。エボ・カカオ・ミント・クリスタルは、メンソールとほろ苦いカカオの組み合わせがユニーク。カプセルを潰すとベリーのニュアンスが加わり、異なる味わいも楽しめる。エボ・トロピカル・ライム・クリスタルは、完熟マンゴーの甘さと、カプセルによるライムの爽やかさが重なるトロピカルな一品。エボ・サクラ・レギュラーは、華やかな香りとまろやかなブレンドが特徴のレギュラーフレーバー。クセが少なく吸いやすい王道系だ。今回、4フレーバーの全国展開をかけてEVO史上初となるユーザー投票イベントがスタートする。投票はPloom Shopで1月22日に先行開始。2月3日からPloom公式Instagramでも受け付ける。投票期間は2月28日まで。最も票を集めた銘柄は、コンビニエンスストアを含む全国販売が決定。結果は3月上旬に公開される予定だ。EVOシリーズは今回の追加でラインアップが大幅に拡大し、Ploomで楽しめるたばこスティックは31銘柄になった。メンソール、レギュラー、カプセルなど、幅広い嗜好に対応が進む。