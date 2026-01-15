Ploom AURAに新色「パープルダスク」、数量限定で全国発売

「Ploom AURA」のリミテッドカラー

「パープルダスク」が数量限定で登場

ミステリアスな魅力のカラー

日本たばこ産業（JT）は1月13日から順次、「Ploom」ブランドの加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」の、リミテッドカラーシリーズ「パープルダスク」を、CLUB JTオンラインショップおよび全国のPloom Shopなどで、数量限定にて順次先行発売している。また、1月20日からは全国のコンビニエンスストアおよび一部たばこ販売店などでも数量限定で順次発売する。スターターキットの価格は2980円。今回、発売される「Ploom AURA」の「パープルダスク」モデルは、「Ploom AURA」リミテッドカラーシリーズ第4弾となり、胸高鳴る時に寄り添うミステリアスさが魅力のパープルカラーを特長としている。自分らしく夜を楽しむひとときに寄り添い、感性のままに過ごす時間を後押ししたいという想いから誕生し、ナイトシーンを想起させる深みのある色合いと、洗練されたアクセントのあるパターンドのフロントパネルがミステリアスな雰囲気を纏って、自然と人を惹きつける存在感を演出する。