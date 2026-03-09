結婚・同棲時に約3割が「家具・家電の処分で意見が対立」と回答

約3割の人が結婚・同棲時に重複した家具・家電について、

「どちらを残すか」でパートナーと揉めた経験あり

成人男女500人を対象に調査

重複した家具・家電のどちらを残すかの判断、

「機能性・使いやすさ」をもっとも重視

重複した、または不要になった家具・家電の処分で大変だったこと、

「運び出すのが重労働だった」「処分方法を調べるのが面倒だった」

「粗大ゴミの予約・手続きが面倒だった」が上位に

PRIMEは3月5日に、同社の運営する不用品回収サービス「粗大ゴミ回収隊」が、結婚・同棲経験者を含む全国の成人男女500名を対象に実施した、「結婚・同棲時の家具・家電の処分」に関するアンケート調査の結果を発表した。同調査は2月に行われている。調査対象者に、結婚・同棲時に重複して困った家具・家電を尋ねたところ、「ベッド・布団」（16.9％）がもっとも多く、「冷蔵庫」（15.8％）、「洗濯機」（13.9％）、「テレビ」（10.9％）、「テーブル（ダイニング・リビング）」（7.7％）、「ソファ」（7.6％）がそれに続き、「特に重複はなかった」は8.8％に留まった。重複した家具・家電について、「どちらを残すか」でパートナーと揉めた経験があるかを尋ねた質問では、「まったく揉めなかった」（70.2％）が最多となった一方で、「少し意見が分かれた程度」（20.8％）、「数回揉めた」（7.2％）、「何度も揉めた」（1.8％）を合わせた割合が29.8％に達している。重複した家具・家電について、「どちらを残すか」でパートナーと揉めた経験の有無を尋ねた質問に対して、「少し意見が分かれた程度」「数回揉めた」「何度も揉めた」いずれかの回答をした人に、特に揉めた家具・家電を尋ねたところ、「ベッド・布団」（23.4％）がもっとも多く、「冷蔵庫」（19.9％）、「ソファ」（16.3％）、「洗濯機」（14.9％）、「テレビ」（14.2％）がそれに続いた。どちらの家具・家電を残すかを判断する際に、重視した基準を尋ねた質問では、「機能性・使いやすさ」（35.2％）が最多となり、以下「新しさ（購入時期）」（28.6％）、「デザイン・見た目」（17.8％）、「購入金額（高い方を残す）」（7.3％）、「パートナーの強い希望」（5.6％）、「愛着・思い入れ」（5.5％）が続いている。最終的にどちらの家具・家電を多く残したかを尋ねたところ、「パートナーの方が多く残った」（31.1％）、「自分の方が多く残った」（27.5％）、「だいたい半々」（25.4％）、「両方処分して新しく購入した物が多い」（16.0％）が上位を占めた。重複した、または不要になった家具・家電をどのように処分したかを尋ねた質問では、「自治体の粗大ゴミ回収」（37.4％）がもっとも多く、以下「リサイクルショップに持ち込み」（18.2％）、「不用品回収業者に依頼」（14.5％）、「知人・友人に譲った」（13.7％）、「引っ越し業者の引き取りサービス」（5.6％）、「まだ処分していない」（5.5％）、「フリマアプリで売却」（5.1％）が続いている。重複した、または不要になった家具・家電の処分にかかった期間としては、「同棲・結婚前にすべて処分した」（44.6％）が最多となり、「1週間以内」（31.6％）がそれに続いた。一方で、「3カ月以上」（15.2％）、「まだ処分できていない」（8.6％）といった回答もみられる。重複した、または不要になった家具・家電の処分にかかった費用の合計では、「5000円未満」（37.0％）がもっとも多く、以下「無料」（23.8％）、「5000～1万円未満」（18.8％）、「1万～3万円未満」（10.4％）、「3万～5万円未満」（1.6％）、「5万円以上」（1.2％）が続いている。重複した、または不要になった家具・家電の処分で、大変だったことを尋ねたところ、「運び出すのが重労働だった」（31.3％）、「処分方法を調べるのが面倒だった」（22.1％）、「粗大ゴミの予約・手続きが面倒だった」（18.0％）が上位を占めた。そのほか、「スケジュール調整が難しかった」（10.5％）といった回答も寄せられている。