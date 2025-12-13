年末の大掃除、捨ててスッキリした物は「着なくなった服と靴」が最多

8割近くの人が2025年の年末に大掃除や片付けを実施

「趣味・コレクション品」は後になって手元に置いておけばよかったと感じる

3割程度の人が、日頃ほとんど片付けをしていないことが明らかに

年末の片付けで困ること、「体力的に大変」が1位に

2025年に「捨ててスッキリした」と感じたもの、

「着なくなった服・靴」「たまった書類・本・雑誌」が上位を占める

捨てて後悔したもの1位は「趣味・コレクション品」

「捨ててスッキリした」と感じたものの処分方法、

「自治体の粗大ごみ・ごみ収集に出した」が最多に

大掃除での不要品の処分方法、

「フリマアプリ・リサイクルショップで売る」「自治体の粗大ごみ」が上位を占める

優は12月10日に、同社の運営する「粗大ゴミ回収サービス」が、全国の男女500名を対象に実施した、「年末の大掃除事情」と「今年の不要品整理」に関するアンケート調査の結果を発表した。同調査は12月に行われた。調査対象者に、2025年の年末に大掃除や片付けをする予定があるかを尋ねたところ、「すでに始めている」（40.6％）と「年末にまとめて行う予定」（37.6％）を合わせた割合が78.2％を占めた。日頃、部屋の整理整頓や片付けは、どのくらいの頻度で行っているかを尋ねた質問では、「週に1回以上」（42.2％）がもっとも多く、「月に1回程度」（30％）がそれに続いている。一方で、「数カ月に1回程度」（16.8％）、「年に数回程度」（7.2％）、「ほとんどしていない」（3.8％）を合わせた割合が3割程度を占めた。年末の片付けで、もっとも困ることとしては、「体力的に大変」（25.8％）が最多となり、以下「片付ける時間がない」（24.6％）、「物が多すぎて手がつけられない」（22.8％）、「粗大ごみの処理が面倒」（16.4％）、「捨て方・分別がわからない」（5.2％）が続いている。2025年に「捨ててスッキリした」と感じたものを尋ねたところ、「着なくなった服・靴」（37.8％）がもっとも多く、「たまった書類・本・雑誌」（19％）、「使わなくなった家電」（12.9％）、「使わなくなった家具」（10.6％）、「趣味・コレクション品」（6.5％）、「子ども用品」（5％）がそれに続いた。「捨てて後悔したもの」を尋ねた質問では、「趣味・コレクション品」（50.96％）が最多となり、以下「思い出の品」（21.15％）、「高価だった家電・ブランド品」（18.91％）、「子ども用品・成長記録」（8.97％）が続いている。後悔した理由としては、「思い出があった」（44.4％）がもっとも多く、「売れたかもしれない」（17.4％）、「後から必要になった」（11.6％）、「家族や子どもが残してほしかった」（1.8％）がそれに続いた。「捨ててスッキリした」と感じたものの処分方法を尋ねたところ、「自治体の粗大ごみ・ごみ収集に出した」（32.39％）が最多となり、以下「フリマアプリ・リサイクルショップで売却」（23.89％）、「自分で処分した（燃えるごみ・燃えないごみなど）」（22.13％）、「不用品回収業者に依頼した」（15.79％）、「知人・家族に譲った」（5.8％）が続いている。これから大掃除で不要品を処分する際に、どのような方法を考えているかを尋ねた質問では、「フリマアプリ・リサイクルショップで売る」（35.8％）がもっとも多く、「自治体の粗大ごみ」（31.4％）、「不用品回収業者に依頼する」（14.2％）、「知人・家族に譲る」（13.8％）、「特に何もしない」（4.9％）がそれに続いた。