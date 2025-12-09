横浜・関内駅から徒歩1分に高さ約12メートルの巨大クリスマスディスプレー！

ロデオドライブ横浜関内店のクリスマスディスプレー

アールケイエンタープライズは12月25日まで、同社の運営する「ロデオドライブ横浜関内店」（神奈川県横浜市）において、毎年恒例となったクリスマスディスプレーを今年も展開している。ロデオドライブ横浜関内店のクリスマスディスプレーは、2023年にスタートして2025年で3年目を迎える。地域に根差した季節の風物詩として定着しつつあり、街のシンボルとしての存在感を増している。横浜関内発祥の「灯台」をモチーフにデザインされた店舗を特別な装飾で彩って、地上約12mの壮麗なクリスマスツリーをイメージしたディスプレーを展開し、煌めくゴールドのオーナメントに頂点を飾る星が、ひときわ目を引く。クリスマスディスプレーには、華やかさの中に温もりをたたえた光が込められており、駅周辺を優しく照らしつつ、訪れる人や行き交う人々に特別なひとときを届けたいという想いが込められている。同店は、ブランド品の販売、買取、修理、質預かりといった多彩なサービスを提供するブランドリユースショップ。営業時間は11～19時。なお、「ロデオドライブ」各店では12月5～28日の期間、時計・バッグ・ジュエリーといった対象商品を最大20％オフの特別価格で提供する「2025 Winter SALE」を開催している。