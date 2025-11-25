栃木・日光のグランピングリゾートで約4万球のLEDによる「イルミネーションナイト2025」

「イルミネーションナイト2025」の開催イメージ

宿泊料金25％OFFの「3周年記念プラン」や「クリスマスプラン」も

計4万球のLEDイルミネーションによって、

ブリリアントヴィレッジ日光が幻想的な雰囲気に

2026年1月17日からは期間中の宿泊料金が25％オフになる

「日光25％OFF！3周年記念プラン」を販売

「いちご狩り×グランピングBBQプラン」も販売中

グランピングリゾート「ブリリアントヴィレッジ日光」（栃木県日光市、運営：太平）は11月29日～2026年3月8日の期間、2026年2月の開業3周年を記念した冬の特別イベントの一環として、「イルミネーションナイト2025」を開催する。「イルミネーションナイト2025」では、入口から続く並木道30本に約3万8000球、メインツリーとサインボードに約2000球の、計4万球のLEDイルミネーションが点灯し、ブリリアントヴィレッジ日光が幻想的な光に包まれる。また12月からは、ローストチキンなどが付いてくる「クリスマスプラン」を期間限定で提供する。さらに2026年1月17日～3月8日には、期間中の宿泊料金をスタンダードプランから25％オフにする「日光25％OFF！3周年記念プラン」が販売される。同プランでは、面倒な準備や片付けが不要の「手ぶらBBQ」や、地元食材を使った朝食とともに、冬の贅沢なグランピングをおトクに体験できる。そのほか、冬から春にかけて旬を迎える栃木名産の「いちご」を満喫可能な「いちご狩り×グランピングBBQプラン」も販売している。同プランには、宿泊翌日に提携の「日光ストロベリーパーク」（施設から車で約15分）でのいちご狩り30分食べ放題がセットになっており、「とちあいか」「スカイベリー」といったその日もっともおいしい品種を味わえる。なお、「日光ストロベリーパーク」のハウス内はバリアフリー仕様なので、子どもから大人まで安心して楽しめる。