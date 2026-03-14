池袋駅直結「IT tower TOKYO」3月14日開業　2～4階ビックカメラは雑貨も豊富な「みて触れて試せる」新業態

「IT tower TOKYO」の外観（左）

ターゲットは大学生を含む20～30代

雑貨の多さが目を引く各フロア

小野雅彦店長

2階「食」フロアの「試食堂」は、

最新の調理家電を試せるキッチンカウンターゾーン

「トライフルスタジオ」で美容家電を試した後は、

無料の「トライフルフォトブース」（一番右）で自由に写真を撮れる

最新炊飯器で炊きあがったばかりのごはん（左）、

「タニタカフェ」のメニューサンプル（中央）、

店内テーブルで食べられるソフトクリーム

「IT tower TOKYO」のカフェ・フード関連のテナントうち、

「TULLY'S COFFEE ＆TEA」と「スターバックス」は平日は朝7時台からオープンする

（写真は、池袋駅と直結している地下1階エントランス）

3月14日、池袋駅直結の超高層複合ビル「IT tower TOKYO」の2～4階に「ビックカメラ池袋西口 IT tower店」がオープンする。オープンに先立ち、3月12日にメディア向け内覧会が開催され、小野雅彦店長が各フロアのコンセプトや狙いを語った。ビックカメラ池袋西口 IT tower店は、“商品やサービスを体験しながら、自分らしい「暮らし」や「発見」が見つかる場所“をコンセプトとした、ビックカメラの新業態となる店舗。人気のカフェチェーン「スターバックス」と隣接する2階は「食」、ワンフロアをビックカメラで占める3階は「衣」、4階は「住」をテーマに、家電や美容家電を体験・体感できるコーナーを展開し、それぞれのテーマに合う雑貨も多数取り揃える。小野店長は、池袋西口 IT tower店のターゲットについて「池袋エリアであまりビックカメラが取り込めていない20～30代の若年層、主に女性」としつつも、世代や性別を問わず「地域に愛されるお店を目指したい」と語った。なお、炊飯器やコーヒーメーカー、電子レンジなどの調理家電は2階、PC・Mac、イヤホン・ヘッドホンなどは3階、テレビや冷蔵庫、洗濯機などは4階と、一般的な家電量販店の売り場配置とは異なっており、小野店長は「ターゲットにあわせた提案と既存店とのすみ分けを図るため」と説明した。年間売上目標は50億円。この数字は店の広さ（約2450m2）に対してはかなり高い目標という。4階「住」のフロアは、ライフスタイルをアップデートする提案型売場「#暮らしライブラリー」を中心に、「家電レンタルサービス」の体験コーナーやビックカメラオリジナルブランド「ビックアイデア」特設コーナーなどで構成。3階「衣」のフロアは、コンセントにつないで、ドライヤーをはじめとするさまざまな美容家電を実際に試せる「トライフルスタジオ」がメイン。ビックカメラ初展開となるフレグランスの「SHOLAYRED」のブースも設けた。特に新しさを感じたのは、大きなキッチンカウンターに炊飯器やコーヒーメーカーなどが並び、調理した食材をその場で無料で味わえる、2階「食」のフロアの「試食堂」。通常は試しにくい調理家電について、味や使い勝手を比較できるようにした。またビックカメラ初の試みとして、ソフトクリーム（150円）を販売し、「タニタカフェ」のミールを買って温め、その場で食べたり、テイクアウトしたりできる。2階「食」フロアは、ビック酒販（お酒コーナー）の品揃えも充実させた。さらにビックカメラ初の試みとして、ギフト通販の「AKOMEYA」の商品を販売する。所在地は東京都豊島区西池袋3-28-13。営業時間は10時から21時まで（開業日の3月14日のみ12時オープン）。オープン記念イベント・池袋エリア限定ポイントアップなども実施する。「IT tower TOKYO」には、ビックカメラ、スターバックスのほか、カフェ「TULLY'S COFFEE ＆TEA」（地下1階）、サラダ専門店「WithGreen」（地下1階）、ベーカリー＆カフェ「THE CITY BAKERY」（1階）、ナチュラルスーパー「ビオラル」（地下1階）、スーパー「成城石井」（1階）、ドラッグストア「ウエルシア」（地下1階）、シェアオフィス「SHARE LOUNGE 池袋 IT tower TOKYO」（5階）が3月14日にオープンする。4月27日には「カプリチョーザ」とビアスタンド「PERFECT BEER STAND」（ともに1階）もオープン予定。3月14日の「IT tower TOKYO」の開業にあたっては、豊島区の高際みゆき区長などが参加する開業セレモニーに加え、1F ITスクエア（屋外広場）で立教大学体育会応援団吹奏楽部、東京よさこい演舞（出演よさこいチーム：池袋ヴィーナス、SummerZipper）のパフォーマンスが楽しめる開業イベントを開催する。開業後も毎週末に池袋西口エリアの地域団体と連携して「IT tower TOKYO MUSIC SQUARE」を開催する予定。