ビックカメラの池袋3店舗のリニューアルで、JR山手線池袋駅の駅名標が「池袋（ビックカメラ前）」に変更に！

リニューアル後のビックカメラ池袋本店・店舗イメージ

精鋭「ビックカメラマイスター」たちが選ぶ「ビックマイスター大賞」の部門賞も一部紹介

ビックカメラ史上最大級の総合家電の祭典

「ビックトレジャー2025池袋」が11月14日から開催

11月14日から変更される、JR山手線池袋駅・駅名標のイメージ

ビックカメラは11月14日に、「ビックカメラ」の池袋本店、池袋カメラ・パソコン館、池袋西口店（いずれも東京都豊島区）の3店舗をリニューアルする。ビックカメラ池袋本店は、「本店」の名にふさわしい、来店客の生活をより豊かに便利にする日常に寄り添った提案や、憧れの生活へ一歩・二歩と近づける「あったらいいな」という商品との出会いといった、従来からの池袋の来店客と築いてきた信頼関係はそのままに、新たにフロアごとの「ワクワク」と「感動」を届けていく。ビックカメラ池袋カメラ・パソコン館は、「カメラとパソコンの専門館」というコンセプトは継続しつつ、専門性をさらに追求してカメラやPCをはじめて使う人から、自分なりの楽しみを持って使いこなしている人まで、あらゆる来店客が自分にピッタリの商品を見つけられる、カメラとPCの楽しさを商品に触れて直に感じられる店舗へとバージョンアップする。ビックカメラ池袋西口店は、池袋駅西口の来店客の生活に密着してきた店舗の魅力はそのままに、来店客が抱える困りごとの解決や、新たな発見をより一層後押しする店舗を目指す。すぐほしい商品は選びやすく、しっかり選びたい商品は楽しく吟味できるよう、フロアごとにメリハリをつけた店舗構成となっている。今回のリニューアルにあわせて、11月14日からは「ビックカメラ」史上最大級の総合家電の祭典「ビックトレジャー2025池袋」を開催する。同イベントでは、「シャーク スティッククリーナー」が通常販売価格から40％引きの1万9800円、床拭き機能を搭載したロボット掃除機「ルンバ」が2万4800円で用意するほか、iPhoneの旧型モデルをスペシャル価格で販売するなど、お買い得商品を多数用意している。同イベントでは、「ビックカメラ」に所属する専門販売員の中でも、精鋭中の精鋭である「ビックマイスター」が「お客様の暮らしを劇的に変える逸品」として推薦した商品の中から、大賞を選定する「ビックマイスター大賞」において部門賞に選ばれた商品を、ビックカメラ池袋本店、ビックカメラ池袋カメラ・パソコン館、ビックカメラ池袋西口店にて特別展示する。各部門賞（一部）としては、ドラム式洗濯機部門に東芝の「ZABOON（ザブーン）TW-127XP5」（ビックカメラ池袋西口店のシニアマイスター・須藤宏行さん推薦）、ドライヤー部門にKINUJOの「マイナスイオンヘアドライヤー KH302」（ビックカメラ池袋本店のシニアマイスター・島田安澄さん推薦）、パソコン部門に「FMV LIFEBOOK PH77／J3」（ビックカメラ池袋カメラ・パソコン館のエキスパートマイスター・相沢信也さん推薦）が選ばれている。さらに、「ビックカメラ」の池袋3店舗がリニューアルすることを記念して、11月14日からJR山手線池袋駅の駅名標が「池袋（ビックカメラ前）」に変更される。また、この駅名標変更を記念したイベントやキャンペーンも企画している。