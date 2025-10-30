ビックカメラ、東京・池袋の3店舗をリニューアル！ビック史上最大級の祭典「ビックトレジャー2025 池袋」開催

商品との出会いがまるで宝物と遭遇するような体験を提供

マイスター／販売員 組織イメージ

ビックカメラは、11月14日に池袋本店、池袋カメラ・パソコン館、池袋西口店の3店舗をリニューアルする。また、今回のリニューアルを記念し、ビック史上最大級の総合家電の祭典「ビックトレジャー2025 池袋」を同日から開催する。イベントでは、宝探しのようなワクワクした気持ちになれる、ビックカメラだからこそ提供できる買い物体験を届ける。新しくなった店舗、専門性と接客力抜群の販売員たち、魅力あふれる商品提案、手を出さずにはいられない大特価商品など、まさに“ビックカメラ史上最大級”の盛り上がりを演出する。今回新しくなる3店舗は、「宝探しのようなワクワク感あふれる」場所へとリニューアル。これまで池袋の顧客と築いてきた店舗の形を大切にしつつも、商品提案・演出で商品との出会いがまるで宝物と遭遇するような体験を提供する。それらの演出が各フロアの至る所にちりばめられ、まるで宝物（トレジャー）のような輝きを放つ。そんな売り場を仕掛けるのは、専門販売員集団をもつビックカメラのなかでも精鋭中の精鋭である「ビックカメラマイスター」たち。豊富な商品知識と工夫をこらした売場演出で、来店した人に生活を大きく変える商品との出会いや、予想だにしなかったような掘り出し物など、宝探しのようなワクワクした感覚、“レジャー”な体験を味わうことができ、これまでの家電販売店とは一味も二味も違う新たな買い物体験ができる店舗へと生まれ変わる。宝物・掘り出し物がいっぱいのセールを開催。「たった1つで生活がガラッと変わる商品」や、「みんな憧れのあの商品」などを大特価で提供し、人々の生活をさらに豊かにする商品（宝物）との出会いを後押しする。最新テクノロジーを搭載した高機能商品や、一世を風靡したあの商品など、「まさかセールで出てくるなんて！」という商品を惜しみなく用意する。同社販売員のなかでも商品知識と接客技術に優れ、顧客の期待を超える最高の体験を提供する「ビックカメラマイスター」は、厳しい社内試験に合格した販売員のみが名乗ることができ、店舗従業員のうち1割未満（10月時点）しか任命されていない、まさに精鋭たち。全国の各店舗に数名ずつしか在籍していないビックカメラマイスター総勢34名が、来年2月末まで池袋に大集合する。豊富な商品知識と期待を超える接客による、新しい買い物体験を楽しむことができる。さらに、ビックカメラマイスターの選ぶ家電大賞「ビックマイスター大賞」を開催する。ビックカメラマイスターたちが、“人々の暮らしを劇的に変える逸品”を真剣に考え、部門賞188商品、そのなかから大賞1商品を選定した。選定された商品は11月14日から池袋本店、池袋カメラ・パソコン館、池袋西口店で特別展示を実施する。