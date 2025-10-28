「ドラゴンクエスト I＆II」の発売記念！ビックカメラ池袋本店で「モンスター立像」を展示中

ビックカメラ池袋本店の店頭に登場した「ドラゴンクエスト I＆II」の

ビックカメラは、スクウェア・エニックスからNintendo Switch／PlayStation 5／Xbox Series X|S／Windows用ゲームソフト・HD-2D版「ドラゴンクエスト I＆II」が10月30日に発売（Steam版のみ10月31日発売）されることを記念して、10月27日からビックカメラ池袋本店（東京都豊島区）1階の店頭特設展示コーナーにて、さまざまなイベントを開催している。10月27日～11月3日の期間には、「ドラゴンクエスト I＆II」に登場するモンスター「ゴーレム」と「さまようよろい」の立像を展示している。さらに、HD-2D版「ドラゴンクエスト I＆II」発売日の10月30日16時～19時30分には、「ドラゴンクエスト I＆II」に登場する「闇の覇者・りゅうおう」が上陸し、写真撮影も可能なグリーティングを計4回実施する。グリーティングへの参加者には、「ブロマイド風カード」がプレゼントされる（なくなり次第終了）。あわせてビックカメラ池袋本店の店頭では、HD-2D版「ドラゴンクエスト I＆II」および関連グッズを販売する。そのほか、10月30日～11月3日の期間には、ビックカメラ池袋本店、ビックカメラ池袋カメラ・パソコン館、ビックカメラ池袋西口店の3店を回遊するスタンプラリーも開催される。スライム型の台紙にすべてのスタンプを集めると、オリジナルステッカーがもらえる。