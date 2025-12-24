PayPayの現金チャージはコンビニでもできる　具体的なやり方や対応するコンビニATMを紹介

  • ホーム
コラム

2025/12/24 10:00

　PayPayの残高をチャージするには、銀行口座やPayPayカード、キャリア決済などの方法がありますが、実はコンビニATMを使用することで現金を直接残高にチャージすることもできます。



　とはいえ、すべてのコンビニATMがチャージに対応しているわけではなく、操作方法も異なるため、対応コンビニや操作方法を理解しておくことが大切です。そこで本記事ではコンビニATMを使ってPayPayにチャージする方法を解説します。
 

PayPayは現金チャージができる



　PayPayはコンビニATMを使って現金でチャージすることが可能。基本的に24時間365日対応しており、いつでも好きなときにチャージできます。銀行振込などとは異なり、手数料がかからないのも嬉しいポイント。

　ただし、上限金額が設定されており、過去24時間以内で50万円まで、過去30日間で200万円までの範囲となります。

　また、税金などの支払いのために現金をチャージする場合は、事前に本人確認が必要です。本人確認前に現金をチャージすると「PayPayマネーライト」として残高がチャージされ、税金などの支払いには利用できないので注意しましょう。

　なお、お近くのチャージ可能なATMを探す場合は、以下の手順で検索が可能です。

1．PayPayアプリの［近くのおトク］アイコンをタップ
2．「検索バー」をタップし、「セブン銀行ATM」や「ローソン銀行ATM」と入力して検索
3．「すべてのお店」を選択すると近くのATMが表示される
 

現金チャージができるコンビニ


PayPayの現金チャージに対応しているコンビニATMは、セブン銀行とローソン銀行です。ファミリーマートやその他のコンビニではチャージすることはできません。

なお、ローソンでチャージする場合は、新型ATM以外ではおつりがでません。旧型のATMの場合、入金した金額がそのまま全額チャージされるので注意しましょう。
 

コンビニでチャージする方法



　実際にコンビニATMでチャージする方法を説明します。なお、詳しい表記や操作方法はATMの機種によって異なる可能性があるため、操作方法が分からない場合は店員さんに確認しましょう。

　まず、ATM側でメニューの選択を行います。セブン銀行ATMとローソン銀行ATMそれぞれで、以下の手順に沿ってメニューを選択しましょう。

セブン銀行：「引出し・預入れ」のメニューから「スマートフォン」を選択
ローソン銀行：ATMのホーム画面から「スマホでの取引」を選択

　次に、PayPayアプリを開き、ホーム画面から「スキャン」を選択します。カメラが開いたら、ATMに表示されているQRコードを読み取りましょう。PayPayアプリ上にATMサービスの画面が表示されたら「チャージ」をタップします。

　すると、スマートフォン上に企業番号（8439）が表示されるので、これをコンビニATMに入力しましょう。

　なお、この番号は各企業に個別で割り振られたものですので、他のコンビニやコンビニATMでも同じ番号が表示されます。PayPayで現金チャージをよく利用する人は覚えておくとおすすめです。

　最後に、コンビニATMで金額を選択する画面が表示されるので、任意の金額を入力後、紙幣を投入して「確認」をタップすればチャージ完了です。

　ただし、ローソンの場合、新型ATM以外ではここで金額を選択するページが出てこず、投入する金額がそのまますべてチャージされます。
 

2025年2月から一部手順が変更


　2025年2月、セブン銀行ATMやローソン銀行ATMを利用してPayPay残高にチャージする際の手順が、一部変更されました。

　手順は従来と大きく変わらないものの、アプリ操作の流れに注意が必要です。

　まず、ATMのQRコードを読み取ったあと、アプリ上に「チャージ」などの選択画面が表示される場合があります。この画面が出たときは、必ず「チャージ」を選択してください。

　また、企業番号を覚えていても、必ずPayPayアプリ上に企業番号が表示されてからATMに入力する必要がある点にも注意しましょう。
 

PayPayにチャージするその他の方法



　現金でPayPayにチャージできるのは、コンビニATMを使用する方法のみです。

　しかし、以下の方法でもPayPayの残高にお金をチャージすることができます。

・銀行口座からの引き落とし
・PayPayカード
・ソフトバンク・ワイモバイルまとめて支払い
・PayPayクレジット（旧PayPayあと払い）
・Yahoo!フリマ・ヤフーオークションの売上金

　ここからは、各方法について簡単に説明します。
 

銀行口座からの引き落とし


　銀行口座を登録しそこから引き落とす形でチャージする方法です。口座残高が足りなかったり、銀行のシステムが営業時間外だったりするとチャージできないので注意しましょう。
 

PayPayカード


　PayPayの残高チャージには、本人認証サービス（3Dセキュア）に登録済みのPayPayカードも利用可能です

　事前に登録しておけばすぐにチャージができるうえ、PayPayカードの還元率は、は、前月の利用状況に応じて最大2.0％にもなるので、PayPayユーザーであれば持っておきたいところです。

　なお、、PayPayでは2025年の1月以降、PayPayカード以外のクレジットカードが利用できなくなるお知らせが行われていましたが、現在は他社のクレジットカードも引き続き利用できるよう、方針が再検討されています。

　とはいえ、残高チャージに利用できるのはPayPayカードのみなので、「PayPayにお金をチャージして使いたい」という場合は、他社クレジットカードは利用できない点に注意しましょう。
 

ソフトバンク・ワイモバイルまとめて支払い


　いわゆるキャリア払いのことです。ソフトバンクとワイモバイルに限定されますが、両者の回線を使用している方は月々の支払に上乗せする形でPayPayにチャージすることができます。
 

PayPayクレジット（旧PayPayあと払い）


　当月に利用した金額を翌月にまとめて支払う「PayPayクレジット（旧PayPayあと払い）」を使うことでチャージをすることも可能です。

　ただし、「PayPayクレジット（旧PayPayあと払い）」を利用するにはPayPayカードの登録が必要になるほか、本人確認や審査が発生するため、事前の登録作業が必要な点に注意しましょう。
 

Yahoo!フリマ・ヤフーオークションの売上金


　日ごろからYahoo!フリマ・ヤフーオークションを活用している人はその売上でチャージすることも可能です。Yahoo! JAPAN IDとの連携が必要になるので、売り上げの管理ページから登録と連携をしておきましょう。
 

まとめ


　今回は、PayPayの残高にコンビニATMを使用して現金をチャージする方法について紹介しました。PayPayはさまざまな方法でチャージすることができますが、条件によってはチャージができないという方もいるかもしれません。コンビニをうまく活用してPayPayを使っていきましょう。

