インフルエンザ流行で加入急増！ PayPayほけん「お見舞い金」が昨年比1.9倍の5万件突破

PayPay保険サービスとPayPayは12月3日に、キャッシュレス決済サービス「PayPay」内の「PayPayほけん」ミニアプリで加入できる、「インフルエンザお見舞い金」の2025年における加入件数が、2024年の同時期と比較して1.9倍となる5万件を突破したと発表した。厚生労働省が発表したインフルエンザの流行状況によれば、11月17～23日の期間における定点あたりの感染者数が、全国で1週間あたり51.12人を上回り、感染者数が急増している。さらに、幼稚園・小学校・中学校・高校を含む8817施設で、休校・学年閉鎖・学級閉鎖の措置が報告されているほか、東京都内では2024年と比較して6週早い、11月3～9日の時点でインフルエンザ感染者数が警報基準を上回るなど、インフルエンザの流行が拡大しつつある。今回の、「インフルエンザお見舞い金」加入件数5万件突破は、こういった状況を受けたもので、2024年度に引き続いて加入件数のうち約5割のユーザーが「リピート割」（加入プランや期間にかかわらず、前年度「インフルエンザお見舞い金」に加入したユーザーが対象の割引）を利用している。「インフルエンザお見舞い金」は、手軽さや保障内容に対する納得感から、継続して加入するユーザーが増えており、とりわけ30～50代は夫婦や親子といった家族とともに加入する傾向がみられる。保障内容は、治療保険金額が最大額（7000円）支払われる「安心プラン」への加入が8割でもっとも多く、保険期間は3月までの加入が最多となっている。同保険では、加入したユーザーが保険期間中にインフルエンザA型またはB型に罹患して、病院などで抗インフルエンザ薬を処方された場合、治療保険金が支払われる。また、治療を目的に2日（1泊2日）以上入院した場合には、入院保険金の支払い対象となる。月額250円から簡単に加入が可能で、条件を満たした場合には保険金は最短即日で受け取れる。また、一度の申し込みで家族分も加入できる。月額型の3種類のプラン（お手軽プラン・基本プラン・安心プラン）を用意し、保険料はPayPayポイントを含むPayPay残高で支払える。PayPayアプリから簡単に申し込みが可能で、保険料の支払いもPayPayアプリ内で完結する。また保険金請求は、PayPayアプリから医療機関の領収証・診療明細書・薬局の領収証・調剤明細書をアップロードすることで申し込める。