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3月20日から3日間限定で発行！　「池袋駅名標デザイン」ビックポイントカード

販売戦略

2026/03/19 19:00

　ビックカメラは、「ビックカメラ池袋西口 IT tower店」のオープンを記念し、ビックポイントカード「池袋駅名標デザイン」を3月20日から22日までの3日間限定で発行する。

3日間限定で無料発行

公式アプリへの登録で「池袋駅名標手ぬぐい」もプレゼント！

　ビックポイントカード池袋駅名標デザインは、手持ちのポイントカードからの切り替えを含め、希望者に無料で発行する。さらに、その場でポイントカードをビックカメラ公式アプリへ登録した人に「池袋駅名標手ぬぐい」をプレゼントする。
 
ビックポイントカード「池袋駅名標デザイン」は
JR東日本商品化許諾済

　なお、ビックポイントカード池袋駅名標デザインと池袋駅名標手ぬぐいとも、在庫がなくなり次第、発行や配布は終了となる。

　ビックカメラ池袋西口 IT tower店は3月14日に開業した超高層複合ビル「IT tower TOKYO」の2～4階に出店する、若い女性をターゲットとした新業態の店舗。「IT tower TOKYO」には、「TULLY'S COFFEE ＆TEA」「スターバックス」などのカフェをはじめ、スーパー「ビオラル」「成城石井」、ドラッグストア「ウエルシア」なども出店している。
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