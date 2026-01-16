美容ライター厳選！　「絶対買い」のヘアケア家電

プロも納得。2025年ベスコス受賞ヘア家電の“ここが違う”

武田千冬

美容誌や女性ライフスタイル誌、コスメのクチコミメディアで10年以上の編集・ディレクター経験を経て、現在は美容やライフスタイル領域をメインに活動するフリーライターに。2025年春に第一子を出産し、妊娠・出産・子育てなど女性のライフステージに関連するカテゴリでも実体験をベースにコラムなどを執筆。

髪の調子がいい日って、それだけで気分が上がります。今や「ヘアケアはスキンケア並みに投資するもの」が常識。昨年のベストコスメにも“本気のヘア家電”が並びました。本記事では、美容トレンド取材歴10年以上のライターが、2025年の受賞モデルから厳選アイテムをご紹介。2026年のスタートに、髪から気分をアップデートしませんか？ここ数年、よく耳にする「髪に投資する」という言葉。2025年は、その流れがさらに加速した一年でした。特に昨今、重視されているのは髪を乾かす“過程”そのもの。・熱を当てすぎない・風の当たり方をコントロール・水分量を守る・頭皮までケアするそんな視点が、当たり前になってきました。実際、2025年のベスコス受賞モデルを見てみると、共通点はとてもシンプル。高い。でも、理由がはっきりしている。美容師、賢者、検証メディア、そしてユーザー評価まで、複数の視点で「納得」が重なったモデルだけが名を連ねています。今年のベスコス家電は、一部のこだわり派向けではありません。毎日使うからこそ、違いが分かる。そんな実力派が揃った年だった、というように感じています。1.まずはここ。王道にして完成形 Panasonic ナノケア EH-NA0K2025年のヘア家電を語るなら、これは外せません。各社美容誌から検証系メディアまで。もっとも受賞数が多い一台のひとつ。理由はシンプルで、すべてのバランスがいい点にあります。ナノイーによるうるおいケア、髪や頭皮を見極めるセンサー制御。使ってみると、「あ、今日は髪が落ち着いてる」と自然に感じる仕上がりです。派手さはない。でも、失敗は絶対にない。家族で使える安心感も含めて、“基準になるドライヤー”といえるのではないでしょうか。2.速く、そして美しく。新鋭の実力 Brighte SHOWER DRYER昨年、一気に名前が広まった新顔「Brighte SHOWER DRYER（ブライト シャワードライヤー）」。最大の特徴は、風の広がり方。シャワーのようにふわっと当たる風で、髪全体を一気に乾かします。結果、速い。でも、パサつきにくい。「ドライヤーの時間が面倒」「夜は一秒でも早く終わらせたい」そんな人ほど、違いが分かりやすい一台です。速乾トレンドを象徴する存在、時代を象徴するアイテムです。3.仕上がりに妥協したくない人へ ReFa パワーストレートアイロン プロストレートアイロン部門の主役として、2025年に熱視線を集めたのが「ReFa パワーストレートアイロン プロ」。美容師や賢者の評価が高いのも納得です。高温で押し切らないのに、ちゃんと整う。アイロン後の髪が、硬くならない。ツヤが残る。触りたくなる―。「アイロン＝傷む」というイメージを、きれいに裏切ってくれる一本です。朝のスタイリングにこだわりたい人には、かなり頼れる相棒になってくれる存在です。4.朝でも安心。失敗しにくいアイロン Panasonic ストレートアイロン ナノケア EH-HN50もう一つ、安定感で選ぶならこれ。Panasonicのストレートアイロン ナノケア EH-HN50。特徴は、「整える」発想。一気にクセを伸ばすというより、髪をきれいに見せる設計です。忙しい朝でも扱いやすく、仕上がりがブレにくい。毎日使う道具として、ちょうどいい安心感があります。５、新体験。乾かしながら、伸ばす Dyson Airstrait ストレイトナー最後は、ちょっと異色の存在。Dyson Airstrait ストレイトナーです。ドライとストレートを同時に。最初は「本当に？」と思いますが、使うと納得。熱ダメージを抑えながら、スタイリングまで完了。価格は高め。でも、技術の説得力は十分です。家電好きが語りたくなる美容家電。そんなポジションの一台です。まず考えたいのは、「時短」か「ケア」か。ここがブレると、満足度も下がります。最近の主流は、高温より風量＋センサー制御。数字だけでなく、「どう当たるか」が仕上がりを左右します。また、スカルプやケア重視モデルは継続が前提。毎日使える重さ、音、操作性。ここも大事です。サロン級＝扱いづらい、ではありません。毎日使いたくなるかどうか。それが、いちばんの判断基準です。2025年のベスコス受賞ヘア家電は、時代の答えそのもの。髪が変わると、気分が変わる。その実感をくれるアイテムが揃いました。スキンケアだけじゃない。ヘアケアも、家電で底上げする時代。2026年のスタートを、ちょっといい髪で。そんな選択も、悪くないはずです。