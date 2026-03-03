持ち込みは2個まで 充電もダメ 航空機内でのモバイルバッテリーの取り扱い 国交省が変更検討中

機内での問題踏まえ変更へ パブコメ募集中

国土交通省 航空機内でのモバブの取り扱いを変更へ

国土交通省は2月27日、航空機内でモバイルバッテリーの発煙・発火などの事例が発生していることを受け、機内でのモバイルバッテリーの取り扱いの変更を検討している。3月30日までパブリックコメントを募集中だ。現在、国交省では、国際民間航空機関（ICAO）が定める国際基準に基づき、航空機でモバイルバッテリーを輸送する際の安全基準を定めている。具体的には、預け入れ荷物にモバイルバッテリーを含めることを禁止しているほか、機内持込み可能なモバイルバッテリーの個数・容量を制限している。発火の事例については、ICAOでも対応が検討されており、国際基準の緊急改訂案が提出され、理事会（3月下旬）で審議・採択される見込みだという。国交省では、「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」「航空法施行規則第194 条及び航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示の運用について」の一部改正を検討する。具体的には、以下の通りだ。〇主なICAO基準の変更案（従来の基準からの追加分）・機内持込み可能なモバイルバッテリーは2個（160Wｈ以下に限る）まで。・航空機内においてモバイルバッテリーへの充電をしないこと。・航空機内においてモバイルバッテリーから他の電子機器への充電をしないことなお、新基準の適用開始は4月中旬からを予定している。電子政府の総合窓口「e-Gov」、国土交通省航空局安全部安全政策課充てでの電子メール、郵送での3通りで意見を受け付ける。