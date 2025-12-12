2025年の買い物は「メリハリマネパ消費」！ Paidyが最新トレンドを発表

「ペイディ」2025年の買い物トレンド

Paidyは12月11日に、同社の提供するあと払い（Buy Now Pay Later）サービス「ペイディ」利用者による、2025年（1月1日～11月13日）の買い物トレンドを発表した。インフレや円安といった物価高が続き、家計への負担が一段と大きくなる中で、2025年の「ペイディ」利用者はメリハリをつけて趣味などの自分時間をスマートに楽しむ傾向がみられる。とりわけ、分割手数料無料の分割あと払いを活用して、デジタルコンテンツを楽しむ人や旅行を満喫する人が多かった。2025年に「ペイディ」を利用して購入されたアイテムは、アップルの「iPhone」、KDDI・沖縄セルラーのオンライン専用通信ブランド「povo2.0」の利用料金、INFORICHが提供するモバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT」の利用料金が上位を占めている。「ペイディ」の利用者数がもっとも多かったのは3月1日で、同日はQoo10にて「メガ割」が開催されていたほか、タイガーエア台湾や東急ストアネットスーパーとのキャンペーンを開催していたこともあって、おトクに買い物を楽しんだ人が多かったと推測される。利用金額では、iPhone 17／iPhone 17 Pro／iPhone Airが発表された9月10日にもっとも「ペイディ」が利用された。サービス提供開始から5周年を迎えた分割手数料無料の分割あと払いは、2024年の同時期と比較して利用回数および買い物金額が10％以上増加している。とりわけ「12回あと払い」は利用回数が2024年比で1.9倍に達した。分割手数料無料の分割あと払いを利用して購入されたアイテムとしては、「モンストWebショップ」で購入可能な「モンスターストライク」向けの「オーブ」や、ニコニコ生放送の有料放送を視聴できる「ニコ生視聴チケット」といったデジタルコンテンツ、高速バスの料金や航空券といった旅行関連の買い物が上位にランクインしている。分野別でみると、ビューティー分野ではQoo10で購入可能な韓国コスメが上位を占めており、Anuaの「アヌアレチノール0.3ナイアシンリニューイングセラム」、23yearsoldの「ダーマシンコンシーラー」、Anuaの「アゼライン酸15インテンスカーミングセラム」がトップ3となった。ヘルスケア分野では、気軽に受診可能な利便性からオンライン診療の人気が高まっており、「ペイディ」を利用して購入された薬代は、2024年同期比で約2倍に達している。とりわけ、生理痛やPMSの緩和などにも効く「ファボワール」といったピルが上位にランクインした。旅行分野では、高速バスのチケットと航空券の購入が最多となっている。宿泊関連では、アパホテルズ＆リゾーツの人気が高く、アパホテル＆リゾート〈横浜ベイタワー〉、アパホテル＆リゾート〈東京ベイ幕張〉、アパホテル＆リゾート〈新潟駅前大通〉が上位を占めた。あわせて「ペイディ」では、12月17日23時59分までの期間、「年末感謝キャンペーン」を開催している。同キャンペーンでは、期間中に決済画面で「ペイディ」の翌月あと払い、分割手数料無料の分割あと払い、ペイディあと払いプランApple専用のいずれかを利用して買い物をすると、抽選で100名に最大10万円がキャッシュバックされる。