Appleユーザー調査、物価高でのほしいもの1位は「スマホ・タブレット・PC」

物価高でも欲しいものは？

（Paidy調べ、以下同じ）

Z世代は周囲とのつながりを意識

Apple製品を買う理由

ミドル世代は信頼感や操作の慣れで選択

Apple製品を持つことで自分の夢や成長につながる

10人に1人は「発売日当日に」入手希望

Appleの新製品をどのくらい素早く手に入れたい？

「分割払いは賢い」が76.5％

分割払いでの購入は賢い？

手数料無料は「賢い」

「今こそ手に入れたい」と思うのはなぜ？

ペイディあと払いプランApple専用」で530万個を購入

1回当たりの平均注文金額は約12万円

「ペイディあと払いプランApple専用」のステップ

Paidyは、全国のApple製品ファンの18～29歳のZ世代と、30～49歳のミドル層の男女計200人を対象に、購買行動に関する調査を実施した。また、同社が提供する「ペイディあと払いプランApple専用」の利用傾向データを公開した。調査では、Appleユーザーに「Apple製品を使い続ける理由」を聞いたところ、最も多かったのは「ずっと使っているから」（52.5％）。次いで「デザインが好き」（34.0％）、「耐久性や互換性の観点から、長く使えるから」（33.0％）と続いた。Z世代（18～29歳）はミドル世代（30～49歳）よりも「友達・家族など周囲の人が使っているから」が11ポイントも高く、周囲の人との一体感につながる選択傾向がうかがえる。日本は世界的にもiPhoneのシェアが高い国だが、特に大学生を中心とした若年層では、AirDropによるファイル共有やiMessageでのやり取りなど、同じデバイスだからこそ実現できるスムーズな連携やグループ内の一体感を醸成することが可能となる。こうした背景からか、学校や日常生活で友達と同じ機種を選ぶという若年層特有のニーズが、今回の調査結果にも表れた。一方で、「ずっと使っているから」はミドル世代が19ポイント高く、長年の使用による信頼感や操作の慣れ、Apple製品ならではのスムーズなデータ引継ぎが継続利用の後押しとなっていると考えられる。また、「Apple製品を持つことは日々の生活をより良くしたり、自分の夢や成長につながる」と感じている人が、87.5％にものぼることが明らかになった（とてもそう思う31.5％・まあまあそう思う56.0％）。多くのユーザーにとって、Apple製品の購入は、まさに未来の自分を後押しする買い物といえるのかもしれない。特に、Z世代は93.0％（とてもそう思う36.0％・まあまあそう思う57.0％）と、その傾向が顕著になった。新型iPhoneなどのApple新製品が発売された際の購入意向を調べたところ、全体の41.0％が「発売から数週間以内」に手に入れたいと回答した。さらに11.5％は「発売日当日」に入手したいと答えており、入手困難な状況もある中で、新機能をいち早く体験したいという、新モデルへの高い期待感がうかがえた。人気モデルの初回入荷分は予約開始直後に完売することも珍しくなく、予約レースに出遅れないためにも、公式サイトなどでいかにスムーズに手続きを完了できるかが、ファンの間では重要なポイントとなっているようだ。Apple製品の買い物に対する支払い意識を調査したところ、分割払いを「賢い」と捉えている人が76.5％にのぼり、多くの人にとって高価なApple製品の購入では、分割払いという購入手段がポジティブに受け入れられていることがわかった。さらに、「もし分割手数料が無料であれば」という条件を加えると、「賢い選択だ」と考える人の割合は87.0％にまでアップした。Apple製品を手に入れるために一括で大きな出費をするのではなく、月々の支払いを柔軟に調整し、管理したいという堅実なニーズがうかがえる。物価高を感じている人は95.0％（とても感じる60.5％・まあまあ感じる34.5％）とほとんどを占める結果に。そのなかでも買うのを諦めたくないものを尋ねたところ、「生活必需品」を除いて、1位「スマートフォン・タブレット・パソコン」（17.0％）、2位「旅行（国内・海外問わず）」（16.5％）、3位「コスメ・美容アイテム」（16.0％）がランクインした。友達とのやり取り、授業や課題、情報チェックまで、毎日を支えるスマホやPCは、今やなくてはならない存在。“第二の生活必需品”と言える。Z世代が「今こそ手に入れたい！」と感じるものを調査したところ、トップ3は「気持ちが上がるもの」（37％）、「自分の将来やスキルにつながるもの」（34％）、「自分に自信がつくもの」（25％）となった。心の充実や自己肯定感を高めるアイテムへの関心の高さがうかがえる。特に「自分の将来やスキルにつながるもの（34％）」はミドル世代と比較して15ポイントも高く、Z世代が自身の成長やキャリア形成を強く意識し、未来の自分へ積極的に投資する意欲が高いことがわかった。一方、ミドル世代は生活を便利にするもの（時短・効率アップなど）がトップ。現在の暮らしの質向上を求める価値観が明らかになった。公開した「ペイディあと払いプランApple専用」のユーザーデータ（調査期間：2021年6月22日のサービス提供開始日～25年7月31日）によると、これまでに同サービスを利用して購入されたApple製品は7月末時点で530万個を突破しており、1分あたり約2.5個のApple製品が購入されていることがわかった。また、24年の購入アイテム数は前年比で約20％増加している。期間中に最も購入されたApple製品は「iPhone」「MacBook」「iPad」の順で、1回あたりの平均注文金額は約12万円と、高価なアイテムを分割手数料0％の分割あと払いを活用して、スマートに購入する顧客が多いことが明らかになった。なお、「ペイディあと払いプランApple専用」を利用する顧客のうち、4割以上がZ世代となり、特に「マネパ」を意識しやすい若い世代を中心に幅広い世代にApple製品を賢く購入する方法として「ペイディあと払いプランApple専用」が定着しつつあることがわかった。