脳と心を休める新感覚シアター体験「ボ～っとしあたー」を全国へ！

「ボ～っとしあたー」の全国巡回を目指した

クラウドファンディングが開始

科学と芸術を融合させた新しいリラックス体験

「ボ～っとしあたー」会場の様子

「ボ～っとしあたー」会場に設置される波動スピーカー

S.I.P.H Entertainment Japanは12月18日に、脳と心を休める新感覚シアター体験「ボ～っとしあたー」の全国巡回を目指したクラウドファンディングプロジェクト「あなたの街で“ぼーっとする贅沢”を！ 『ボ～っとしあたー』全国キャラバン応援募集！」を、クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて開始した。「ボ～っとしあたー」は、「脳と心を休める時間こそ、現代に必要な贅沢である」という想いから生まれた、科学と芸術を融合させた新しいリラックス体験であり、忙しさ・スマートフォン・情報に追われる現代で、つい失われがちな「なんにも考えない」時間を取り戻すための小さなシアター。科学と芸術を掛け合わせた空間演出・音響・香り・照明の演出によって、心と身体がふっと緩む「ぼーっとする贅沢」を味わえる体験を目指す。シータ波を活かした光と音の演出を軸に、ロケーション選定、芝生の質感、香り、波動スピーカーによる立体音響といった、五感がやわらかく整うような設計を採用することで、心と身体がふっとゆるむ空間づくりに徹底してこだわっている。会場では、朗読・生演奏・歌・ダンスといった「生の芸術」が静かに溶け合い、その場限りの物語と音が空間を満たす。派手さよりも「深く届く表現」を大切にしたライブパフォーマンスが行われる。クライマックスでは、語りと音が寄り添う誘導瞑想の時間となり、思考がほどけて「優しい気持ち」と「圧倒的なスッキリ感」が、自然と広がるようにデザインされている。今回、開始されたクラウドファンディングに寄せられた支援金は、全国巡回公演の会場づくりや空間演出費、芝生・クッション・波動スピーカーといった体験クオリティ向上のための設備費、演出機材・運搬・スタッフ体制の整備などに活用される。支援者に対しては、お礼メッセージや世界観を持ち帰れるデジタルコンテンツ、体験チケット、名前入りの「ぼ～っとメンバーズカード」といった、「ぼーっとする贅沢」を日常に持ち帰れる内容を用意する。2026年2月にはリターンの制作・発送準備、デジタル会員証の送付、3月には巡回ツアー初回公演（大阪）の開催、4～12月には全国数カ所での巡回公演開催を予定している。