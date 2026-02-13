ライバーの確定申告はこれ一つでOK！ ミクチャ公式アプリがFinFinとの連携で経費管理を効率化

「スマホ会計FinFin」が「ミクチャ」公認の確定申告アプリに

ライバーやクリエイターにうれしい三つのメリット

ライバー／クリエイター先着100名を対象にした

キャッシュバックキャンペーンも開催

「スマホ会計FinFin」の使用イメージ

会計バンクは2月9日に、DONUTSが運営するライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」と連携した。今回の連携によって、「ミクチャ」公認の確定申告アプリとして「スマホ会計FinFin」を提供し、ライバーやクリエイターが安心して活動に専念できる環境を構築する。近年、副業や専業としてライバー（配信者）やクリエイター（動画投稿者）が増加する中で、「ミクチャ」においてもライブ配信や動画投稿を通じて収入を得るライバー／クリエイターが年々増加している。専業として活動する人だけでなく、副業として始める人など活動スタイルが多様化する一方で、ライバー／クリエイターの中でも働き方や扶養の有無などによって確定申告の要否が異なり判断が難しく、また税務に関する知識が十分でないまま活動を続けることで、結果として無申告や誤った申告につながってしまうケースも少なくない。あわせて、ライブ配信および動画投稿にかかる撮影機材や衣装、メイク道具、通信費といった、活動に関わる支出の範囲は広く、日々発生する領収書やレシートを適切に管理する手間が確定申告へのハードルをさらに高めている。今回の連携は、「確定申告が必要かわからない」「領収書の管理が大変」「確定申告のやり方がわからない」といった課題を受けて、ライバー／クリエイターが抱える確定申告に関する「わからない」を解決するための取り組みとして行われる。具体的な取り組み内容は以下の通り。○「ミクチャ」を利用するライバー／クリエイター向けに、会計バンクが提供する確定申告アプリ「スマホ会計FinFin」の利用を推奨○公式アプリやSNSなどを通じた「スマホ会計FinFin」の紹介今回の連携を契機に、会計バンクとDONUTSは「スマホ会計FinFin」の利用促進を行うことによって、「ミクチャ」で活動中または今後活動を予定する人々にとって、「ミクチャ」が正式に推奨するサービスとしての安心感のもと、確定申告に関する不安を軽減して、ライブ配信および動画投稿活動に専念しつつ、安心して収入を得られる環境の実現を目指す。2月9日～3月16日の期間には、ライバー／クリエイターが「スマホ会計FinFin」を活用した確定申告を支援すべく、500円分のAmazonギフトカードをキャッシュバックする「確定申告サポートキャンペーン」を開催している。同キャンペーンは、ライブ＆動画コミュニティ「MIXMATE」およびDONUTSから直接報酬や賞金を受け取っているライバー／クリエイターのうち、先着100名が対象となる。「スマホ会計FinFin」は、スマートフォンだけで簡単かつ全自動で確定申告を完結できることをコンセプトに開発された会計アプリ。銀行APIやAI-OCRを駆使して仕訳を可能な限り自動化するとともに、確定申告初心者でも簡単に最後まで到達できるよう、独自の対話型UXUIを搭載している。