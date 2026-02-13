JCBゴールドの新CMキャラクターに鈴鹿央士さん就任、若い世代に「ひとあしお先」の選択を提案

「JCB ゴールド」の

ジェーシービーは2月12日に、俳優の鈴鹿央士さんが出演する「JCB ゴールド」の新CM「ひとあしお先に、JCB ゴールドへ。」篇の放映を、全国で開始した。あわせて、ウェブCMやメイキング、鈴鹿さんへのインタビューを、JCB公式YouTubeチャンネルにて公開している。「ひとあしお先に、JCB ゴールドへ。」篇は、鈴鹿央士さんを新CMキャラクターに迎えた、会話劇形式となっており、仕事終わりの居酒屋を舞台に同期の社会人たちが交わす何気ない会話、という日常のワンシーンから始まる。物静かな社会人を演じる鈴鹿さんが、「JCB ゴールド」をさりげなく使いこなす姿を通して、従来の「やや敷居の高いゴールドカード」というイメージから一歩踏み出した、実用性と品格を兼ね備えた「JCB ゴールド」の新たな魅力を表現した。身近なシチュエーションと自然な会話を通して、「JCB ゴールド」を「自分ごと」として感じられる世界観を描いている。「JCB ゴールド」は、「JCB」ブランドならではの安心感・信頼感に加えて、空港ラウンジサービスをはじめ、世界4000軒以上のラグジュアリーホテルや国内の旅館での特別な宿泊優待、ミシュラン掲載店を含む多彩な店舗でおトクに楽しめる特典を備えたゴールドカード。日常の利用でもポイントを着実に貯められるため、使い続けるほど還元のメリットを実感できる。