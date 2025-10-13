名古屋で脳と心を休める「ボ～っとしあたー」、トライアル公演として上演

「ボ～っとしあたー」のロゴ

生演奏・語り・ダンス・瞑想を組み合わせた新感覚の舞台作品

「ボ～っとしあたー」の

上演イメージ

S.I.P.H Entertainment Japanの大手テーマパークなど数々のエンターテインメント作品を手掛けてきたS.I.P.H THEATERは11月12日・22日に、脳科学と音響心理学に基づいた新しいシアター体験「ボ～っとしあたー」のトライアル公演を、フラリエ クリスタルコート（愛知県名古屋市）にて開催する。「ボ～っとしあたー」は、「現代人の脳を少し休める」ことをテーマに、生演奏・語り・ダンス・瞑想を組み合わせた新感覚の舞台作品。深い瞑想状態に導くシータ波と同じ周波数を空間に発生させるといった、科学的アプローチと芸術表現を融合させた「究極のリラックス体験」を提供する。当日のプログラムは以下の通り。○プロローグ(ストーリーテラーによる導入)○シータ波による空間演出○生演奏×語り○生演奏×ダンス○誘導瞑想