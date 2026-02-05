「センキョ割 衆院選2026」開催！　2月8日から22日まで

2月8日投票の衆議院議員選挙にて「センキョ割＠衆院選2026」開催

ノジマ、Yahoo!ショッピング、かっぱ寿司など多彩な業種・業界の企業が賛同

選挙割協会は、2月8日に投票日を迎える衆議院議員選挙において、全国センキョ割学生実施委員会との共催で「センキョ割＠衆院選2026」を開催する。「センキョ割」は、公選法を遵守して中立性を維持しつつ、選挙のネガティブなイメージを改善するとともに、「クリスマスやお正月」のような前向きな国民文化として定着させることによって、選挙をきっかけとした地域活性化、および社会参加意識向上のための機会づくりを目的としている。投票した後に、投票済証明書または投票所の看板を撮影したもの（18歳未満の場合は「センキョ割アプリ」における投票済み証明書画面）を参加店舗にて提示することで、おトクなサービスを受けられる。公職選挙法に違反しないよう、特定の立候補者や政党支持につながること、それに準ずる振る舞いを一切禁止する、厳しめの独自ルールをあえて設定する。また参加店舗や企業などには、射幸性が高くならないよう節度あるサービスの提供を求めている。今回の「センキョ割＠衆院選2026」は、ヴィッセル神戸、Yahoo!ショッピング、一風堂、猿田彦珈琲、ノジマ、かっぱ寿司といった、多様な業界から協力を得て、過去最多となる全国3000店舗強の参加で2月8～22日の期間に開催される（期間は一部地域や店舗によって異なる。期日前投票も対象に含まれる店舗があるほか、投票済証明書のみ可、「センキョ割アプリ」投票証明画面が不可といった店舗もあり）。さらに、アイラボによる協力のもと、全国の「センキョ割」参加店舗をマップ上で確認できるアプリをリリースする。新たにリリースされるアプリは、これまでよりも利便性が向上している。