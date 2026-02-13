エディオンネットショップ 26年1月の人気商品ランキング　人気ゲームが1位返り咲き！

  • ホーム
時事ネタ

2026/02/13 19:00

【「エディオンネットショップ」最新ランキング】 約28万アイテムを取り揃える「エディオンネットショップ」で公開されている、「人気商品ランキングトップ10」から注目の商品を紹介します。

2026年1月の人気商品は？
（エディオンネットショップ調べ）

自動調理ポットが3位に

　1月のエディオンネットショップ「人気商品ランキング」の1位は、2025年11月13日発売のゲームソフト「桃太郎電鉄2 ～あなたの町も きっとある～ 東日本編＋西日本編（RL025J1）」でした。発売月の25年11月のランキングでも1位だったので、2カ月ぶりの1位返り咲きです。
 
コナミデジタルエンタテインメント
「桃太郎電鉄2 ～あなたの町も きっとある～ 東日本編＋西日本編」

　2位には、ハイセンスの65型4K液晶テレビ「65U8N」、3位にはrecolte（レコルト）の自動調理ポット「RSY2MBR」がランクインしました。設置場所を取らない、スリムなポット型の自動調理器「RSY2MBR」は忙しい人に特におすすめのキッチン家電です。
 
recolte「RSY2MBR」
（モカブラウン）

　美容関連では、KINUJOのストレートヘアアイロン「LM225」が今回、唯一のトップ10入り。6位に入った、ケルヒャーのモバイル高圧洗浄機「OC 5 Handy（ハンディ）」は、電源のない場所での洗車やベランダ掃除などに最適な新しいタイプの掃除家電です。
 
ケルヒャー「OC 5 ハンディ」（左）、
エディオンとニトリが共同開発したLEDシーリングライト（6畳用）

　このほか、Appleの完全ワイヤレスイヤホン「MFHP4J/A」、コダックのコンパクトデジタルカメラ「FZ55 BK」は前月に続き、トップ10入りを果たしました。

1位：コナミ「桃太郎電鉄2 ～あなたの町も きっとある～ 東日本編＋西日本編」
2位：ハイセンス「65U8N」
3位：recolte「RSY2MBR」
4位：NEC「PCTL103KAL」
5位：Kodak「FZ55BK」
6位：ケルヒャー「OC 5 Handy」
7位：Apple「MFHP4J/A」
8位：ニトリ「8380211」
9位：KINUJO「LM225」
10位：東芝「RASN221E4XWS」
 


※ECショップの在庫状況は随時変動します。本ランキングに登場する商品は、ページにアクセスした時点で一時在庫切れや完売の可能性があります。あらかじめご了承ください。
※最新の情報・詳細はオンラインショップの商品販売ページをご確認ください。
