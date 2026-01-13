エディオンネットショップ 25年12月の人気商品ランキング　クリスマス商戦で男児向けおもちゃが1位に！

2025年12月の人気商品は？（エディオンネットショップ調べ）

男児向けおもちゃがワンツーフィニッシュ

「トランスフォームカプセム」と「マシーナリーカプセム」の

「ノイズver.」となる「DXライダーカプセムセットEX ノイズver.05」

パナソニック「MC-PJ24A-A」

ダイキンの空気清浄機「加湿ストリーマ空気清浄機 MCK505A-W」

【「エディオンネットショップ」最新ランキング】 約28万アイテムを取り揃える「エディオンネットショップ」で公開されている、「人気商品ランキングトップ10」から注目の商品を紹介します。2025年12月のエディオンネットショップ「人気商品ランキング」の1位は、バンダイの「DXライダーカプセムセットEX ノイズver.05」でした。特撮「仮面ライダー」シリーズの最新作『仮面ライダーゼッツ』（25年9月開始）のおもちゃで、別売の「変身ベルトDXゼッツドライバー」にセットすることでフォームチェンジ遊びや必殺技遊びが楽しめます。2位には、タカラトミーの「BX-46 バトルエントリーセット∞（イフィニティ）」がランクインし、主に男児向けのおもちゃがワンツーフィニッシュを飾りました。一方、前月2位だったパナソニックの掃除機「MC-PJ24A-A」は3位、ソニーの4Kチューナー内蔵4K液晶テレビ「KJ-43X75WL」は前月と同じ5位をキープ。年末商戦期間も根強い人気を集めました。美容関連では、7位にダイキンの空気清浄機「加湿ストリーマ空気清浄機 MCK505A-W」、8位には25年9月発売の新製品「ヘアドライヤー ナノケア ホワイト EH-NA0K-B」がつけ、花粉症のピークでもある春の足音が感じられます。このほか、Apple「MFHP4J／A」は10位につけ、3か月連続でトップ10入りを果たしました。コダックの22年8月発売のコンパクトデジタルカメラ「FZ55 BK」も8位に浮上しています。1位：バンダイ「DXライダーカプセムセットEX ノイズver.05」2位：タカラトミー「BX-46 バトルエントリーセット∞ BEYBLADE X」3位：パナソニック「MC-PJ24A-A」4位：Meta「Meta Meta Quest 3 512GB 3899-00594-01」5位：ソニー「KJ-43X75WL」6位：パナソニック「NE-FL1C-W」7位：ダイキン「MCK505A-W」8位：コダック「FZ55 BK」9位：パナソニック「EH-NA0K-K」10位：Apple「MFHP4J/A」※ECショップの在庫状況は随時変動します。本ランキングに登場する商品は、ページにアクセスした時点で一時在庫切れや完売の可能性があります。あらかじめご了承ください。※最新の情報・詳細はオンラインショップの商品販売ページをご確認ください。