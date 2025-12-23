エディオン、イヤホン・スマホなどのすき間汚れを日常的にケア！PBのe angleから「マルチクリーニングペン」

ANGLAVA10AWH／BK

エディオンは12月29日に、プライベートブランド「e angle」から発売される、マルチクリーニングペン「ANGLAVA10AWH／BK」の販売を、「エディオン」全店と公式オンラインショップ「エディオンネットショップ」にて開始する。カラーは、ホワイト、ブラックの2色。価格は330円。「ANGLAVA10AWH／BK」は、ワイヤレスイヤホンやスマートフォンといったデジタルデバイスの、微細なすき間や奥まった部分の汚れを手軽に清掃できるマルチクリーニングペン。掃除をしたい場所に合わせて使い分けられる、ブラシ、金属スティック、スポンジブラシの、3種類のクリーニングツールを搭載する。ブラシはスマートフォンのスピーカー部分や充電ポートといった細かい部分のホコリや汚れの除去に、金属スティックはワイヤレスイヤホンのメッシュ部分など微細なすき間の掃除に、スポンジブラシはイヤホンケースなど広い面や曲面の掃除に適している。また、サイズは直径13×長さ106mmとコンパクトなので、持ち運びしやすい。