東京圏でAQUOS wish5が売れてる！ Androidスマホ人気ランキングTOP10 2025/12/22
「BCNランキング」2025年12月8日～14日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）
2位 arrows We2 FCG02（FCNT）
3位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）
4位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）
5位 A5 5G(au)（OPPO）
6位 AQUOS sense10 SH-M33 8GB+256GB（シャープ）
7位 Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）
8位 arrows We2 F-52E（FCNT）
9位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）
10位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
