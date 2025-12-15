急な計画でも節約＆快適！　年末年始の「帰省」お役立ち情報まとめ

次回の帰省の計画はお早めに……

新幹線・飛行機・自家用車 移動手段ごとに節約術は変わる

直前購入は金券ショップを活用。新幹線・特急はチケットレスで

帰省中の移動時間を楽しく♪

飛行機内にモバイルバッテリーを持ち込む際は指示に必ず従うこと

長時間移動を快適にするエンタメ環境を事前に整えようキャプション

【2025-26年末年始 「帰省」特集 ダイジェスト】 もうすぐ年末年始。今年は12月27日から次の土日まで最大9連休の方が多いかもしれません。そこで、年末年始や年明けに帰省する予定の方に向け、今から間に合う交通費削減と移動時間を楽しむためのアドバイスをお届けします！新幹線や特急列車、座席指定列車、グリーン車を利用する人は多いですが、出費を抑えるにはできるだけ安くチケットを入手したいところ。節約術としては、お得な「Web早期割引」や、新幹線代とホテルの宿泊料金がセットとなった「ホテルパック」（セット商品）の利用を第一に考えたいところですが、当初は帰省しないつもりだったが急きょ帰省しなけれならなくなった場合は、早割の受付期間が終了していたり、セット商品の宿が満席だったりします。そうした急な帰省の際は、通常購入より安価な「金券ショップ」や「株主優待券」の利用をおすすめします。金券ショップで販売されている乗車券類は片道だけの購入も可能なので、帰路は実家の自家用車で途中駅まで送ってもらえるといった方にもおすすめです。一方、特急列車などは、スマートフォン（スマホ）1台でチケット購入から乗車まで完結するチケットレスサービス（チケレス）を利用すると窓口や券売機からの購入より安くなるケースが多く、ぜひ積極的に活用しましょう。チケレスは空席があれば直前でも利用でき、多くの場合、乗車当日中なら乗車列車や座席の変更も追加費用がかからず、乗車もスムーズです。■節約術の基本・「Web早期割引」や「ホテルパック（宿泊セット商品）」を第一候補に■急な帰省時の対策（新幹線・有料特急など）・通常購入より安価な「金券ショップ」や「株主優待券」を活用。・特急列車はスマホで完結する「チケレス」がおすすめ。→年末年始の帰省に！ 新幹線・特急列車をお得に乗るための節約術航空券も同様で、直前に帰省の日程を決めた場合、申込期間が過ぎているため、各航空会社の早割は利用できません。残る手段は、格安のLCCに限定し、航空券比較サイトやLCC本体のセールで最安の航空券を探すこと。新幹線同様、航空券とホテルのセット商品もあり、ニーズに合うならばそれぞれ個別に買うよりお得です。→年末年始の帰省をお得に、 航空券を安く買うコツ教えます！年末年始や夏の帰省シーズンは、どうしても駅や新幹線の車内、空港に向かうリムジンバスや有料特急、空港などが混雑します。さらに運が悪く運転・運航見合わせが発生してしまうと、再開を待つ人がどんどん増え、通常よりさらに混雑します。そうした時に心強いアイテムが、スマホや携帯型ゲーム機に充電できるモバイルバッテリー。帰省の際は、ぜひ1人1台は携帯しましょう。なお、航空機内へのモバイルバッテリーの持ち込みは、必ず航空会社の指示に従ってください。発火事故の多発を受け、現在は、預け入れ荷物には入れず、機内持ち込み手荷物に入れる必要があります。→「あると超助かる！」 新幹線帰省におすすめの家電アイテムとはいえ、遠方への帰省の場合、運転見合わせや道路渋滞がなくとも長い移動時間を持て余し気味になるかもしれません。そうした手持ち無沙汰な時間を利用して観たかった映画や連続ドラマ・アニメなどを鑑賞しませんか？そうした時にバッテリーの持ちの良いタブレット端末はおすすめです。例えば、11.6インチのAndroidタブレット「OPPO Pad 3 Matte Display Edition」や11インチの「iPad Air （M3）」などです。自家用車の後部座席なら、後部座席用モニターとあわせて「Fire TV Stick」や「OTTOCAST（オットキャスト）」がおすすめです。→旅行のお供にぴったり！「OPPO Pad 3 Matte Display Edition」は屋外で抜群に見えやすい超快適タブレットで→子どもと一緒の長距離ドライブが激変！ 車内エンタメ環境をひと足先にアップデート自動車内に限らず、画面の大きいタブレットは動画鑑賞に便利。スペックが陳腐になりにくいので一度購入すると長期間利用でき、利用シーンにあわせてスマホと使い分けできるので、自分や家族へのプレゼントにも最適です。