「あると超助かる！」　新幹線帰省におすすめの家電アイテム

年末年始の帰省シーズン。特に赤ちゃん連れの新幹線移動は、思っている以上に大変です。荷物は多いし、座席も限られている。そんなときに頼りになるのが「トラベル家電」。今回は、ママやパパの「これ持ってきてよかった！」を叶える便利ガジェットを厳選、子連れでも快適に過ごせるアイテムを紹介します。なお、価格はセール・キャンペーンによって変わるので、購入時は店舗やECショップでご確認ください。
特に子連れ移動では、「赤ちゃんが泣いたときにどうあやすか」「ミルクやおむつ替えの準備」「荷物の中で必要なものをすぐ取り出せる」
といった段取り力がものを言います。ですが、そんな悩みの解決はもちろんのこと、移動して疲れてしまうママやパパの快適さもサポートしてくれる便利な家電が増えているのです。今回は、「荷物多めでもラク＆快適」をテーマに、親子での新幹線移動にぴったりのトラベル家電を紹介します。
たとえば「Anker 537 Power Bank（PowerCore 24000, 65W）」（1万1490円）は、スマホ2台＋タブレットを同時に充電できる安心の容量。車内のコンセントが限られている新幹線でも、これ1台あれば家族全員がストレスなく過ごせます。
また、「CIO SMARTCOBY Pro PLUG」（7128円、編集部調べ）のように、ACプラグが内蔵されたモデルなら、降車後の実家やホテル滞在でもそのまま使えて便利です。サンワサプライのマルチUSBタップも旅行時に便利な定番アイテムの一つ。USB-A／C両対応だからパパのスマホもママのイヤホンも同時充電できます。
ちなみに、車両によってはコンセントが「窓側席の足元にしかない」ケースもあるので、通路側を選ぶならモバイルバッテリーを携帯しておくのが安心です。
お湯を持ち歩かなくても、外出先でミルクを適温に保てる携帯用ミルクウォーマー。液体ミルクとセットで使うのもおすすめです。たとえばFABOMI「Kirarily 速温ミルクウォーマー」（3280円）はUSB充電に対応しており、モバイルバッテリーにつなげば新幹線の中でも温かいミルクをキープできます。
冬の車内は意外と冷えるので、授乳タイミングが読めない移動中も「いつでも温かいミルク」という安心感がうれしいポイント。使わないときはボトルホルダーとして使えるのも◎。
車内アナウンスや周囲の話し声、走行音。赤ちゃんにとっては意外と刺激が多い新幹線の中。そんな環境をやさしく包み込んでくれるのがホワイトノイズマシン。
orivanceが展開するベビー・キッズ用品ブランド「colulu」の「LULLME（ラルミー） ホワイトノイズスピーカー」（5980円）は、旅行先でも使いやすいコンパクトタイプ。赤ちゃんが眠りやすい“サーッ”という音を流してくれるので、多目的室やデッキに移動して使用するのが◎。帰省先やホテルでもそのまま寝かしつけに使えるので、ひとつ持っておくと安心です。
著者は、毎晩寝かしつけにホワイトノイズを使用しているので持ち運び用に購入しています。スマホでも音は流せますが、いざ自分がスマホを使いたい時に不便になってしまうので専用ガジェットがあると心強いです。
新幹線移動の大変さは「赤ちゃんをあやす体力」にもあります。抱っこで寝かせても、ちょっとした音で起きてしまう……。そんな悩みに効くのが、Rockit「ポータブルベビーカーロッカー」（9900円、編集部調べ）。
ベビーカーやチャイルドシートに取り付けて、スイッチを入れると“トントン”とやさしく揺らしてくれるアイテムです。振動は自然なリズムで、手で揺らしているような優しい感覚。SNSでは「寝かしつけの救世主」「長距離移動で本当に助かった」という声も多数！
もちろん、新幹線車内ではベビーカー利用が難しい場合もありますが、移動前後の待ち時間やホームでの“ぐずり対策”には最適。USB充電式で、軽量・静音設計なのもポイントです。
「赤ちゃんのために買ったけど、自分の出張にも使える」。そんな風に“使えるシーンが広がる”のが、今どきのトラベル家電の魅力です。慌ただしい年末の帰省も、快適で楽しい時間に変えていきましょう。
■Profile
武田千冬
美容誌や女性ライフスタイル誌、コスメのクチコミメディアで10年以上の編集・ディレクター経験を経て、現在は美容やライフスタイル領域をメインに活動するフリーライターに。2025年春に第一子を出産し、妊娠・出産・子育てなど女性のライフステージに関連するカテゴリでも実体験をベースにコラムなどを執筆。
