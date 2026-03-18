新生活がもっと快適に！ “ツルすべ”がやみつきのevercookを二子玉川で実演販売

「evercook」のフライパンを

「スプリングウォーカーフェス×レタスクラブ2026」にて実演販売

来場者限定の抽選会を実施

会場では「evercook」のフライパンが最大58％オフに

（上から）玉子焼きフライパン13×18cm、

フライパン28cm、グレー（花柄）モデルのフライパン

ドウシシャは、3月28～29日の11～19時にKADOKAWAのプロデュースで二子玉川ライズ（東京都世田谷区）の中央広場にて開催される「スプリングウォーカーフェス×レタスクラブ2026」に出店し、キッチンブランド「evercook（エバークック）」のフライパンを実演販売する。「evercook」のフライパンは、ツルすべの使い心地が長持ちすることから長期愛用者やリピーターが多い。「スプリングウォーカーフェス×レタスクラブ2026」では、料理も片付けも快適な「evercook」のフライパンを実際に試せる。あわせて、「玉子焼きフライパン13×18cm」「フライパン26cm」「フライパン28cm」（いずれもIH対応で、カラーはネイビー）、および「フライパン20cm」（ガス火専用でグレー（花柄）モデル）を、最大58％オフで購入できる。さらに会場では、ドウシシャの公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」をLINEの友だち登録するとともに、簡易アンケートに回答すると、同社の健康グッズ「スーパーゴリラのひとつかみ」を含む、「スーパー親子セット」（8500円相当）などの製品が当たる、抽選会も開催される（抽選への参加は1人1回のみ）。