フッ素樹脂を極限まで削減！ 環境にやさしいフライパン「evercook GREEN」着脱式セット発売

ドウシシャは2月中旬に、環境負荷の高いフッ素樹脂を極限まで減らした地球にやさしいフライパンシリーズ「evercook GREEN（エバークックグリーン）」から、着脱式フライパン「evercook fit（エバークック フィット）」のセット品を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売する。「evercook GREEN」は、フライパンではあまり使用されない素材である「PEEK（ピーク）」を使用することで、地球環境に残留しやすく使用の見直しが推奨されているPFASを92％カットした、LOW PFAS（低PFAS）なフライパン。今回、発売される「evercook fit」は取っ手が取れる着脱式フライパンのセット品で、オール熱源対応なのでコンロを選ばず使用でき、どんなキッチンにもフィットする落ち着いたグリーンカラーを採用している。専用ハンドルがフライパンから取り外せるため、フライパンやポットを重ねられ、キッチンの収納スペースへコンパクトに収納できる。専用ハンドルを外せばオーブン調理が可能で、そのままお皿のようにも使えるので、できたての料理をそのまま食卓に出せる。さらに、専用ハンドルを外してフタをすれば、食材などを冷蔵庫へコンパクトに一時保存できる（1日以上の保存は別容器への移し替え推奨）。また、お皿のように丸洗いすることも可能で、食器洗浄機や食器乾燥機にも対応している。そのほか、コーティングの硬度が高くキズがつきにくいため、ツールを選ばず調理の幅を広げられる。金属製のヘラも使用できる。なお、本体内面のコーティングのはがれに対する、500日保証が付属しているので、1台を長く使える。ラインアップは、4点セット（EFGST4）と6点セット（EFGST6）の2種類。4点セットには、フライパン22cm、フライパン26cm深型、回転ハンドル立て兼用カバー20～26cm、専用ハンドルが含まれ、価格は1万4850円。6点セットには、フライパン20cm、フライパン26cm、ポット20cm、ポット用プラスチックふた20cm、シリコーンリング付きガラス蓋20cm、専用ハンドルが含まれ、価格は1万6280円。