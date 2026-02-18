犬のトイレ臭を97％削減！ タンスのゲンの「表面抗菌×炭入り」ペットシーツ

表面に抗菌加工を施したペットシーツ2種類が登場

表面抗菌加工で踏んでも清潔を実現

抗菌加工をシーツ表面に施すことで高い抗菌率を実現

表面のほとんどが白色なので尿の色がわかりやすい。

高吸水性ポリマーの使用で保水力に優れる

「通常タイプ（薄型）」（左）と

「炭入り消臭タイプ（厚型）」の厚み比較

タンスのゲンは2月12日に、表面に抗菌加工を施したペットシーツとして、「通常タイプ（薄型）」と「炭入り消臭タイプ（厚型）」の2種類を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。今回、発売されたペットシーツは2種類ともに、一般的なペットシーツでは、複数の層に重なっているシートの中間部に施されている抗菌加工を表面に施すことで、排尿した瞬間から細菌の繁殖を抑えられる。第三者機関の試験によって、大腸菌、黄色ブドウ球菌に対して99％、カンジダ・アルビカンスに対して98％という、高い抗菌率を実現していることが証明されている。あわせて、蛍光剤やホルムアルデヒドが残留していないことが、第三者機関による試験で確認されているので、安心して使える。「通常タイプ（薄型）」は、6層構造でしっかり吸収・抗菌する仕様となっており、吸水部分全体に吸水力の高いポリマーを使用することで、おしっこをしっかり吸収するとともに、逆戻りも防げる。サイズはレギュラー（33×45cm）とワイド（45×60cm）の2種類を用意しているため、小型犬から大型犬まで幅広く対応する。枚数は、レギュラーが800枚入り、ワイドが400枚入りで、どちらも価格は3999円。「炭入り消臭タイプ（厚型）」は、「通常タイプ（薄型）」と比較して厚手であり、かつ炭繊維の配合によってさらなる臭いの軽減を可能にしている。炭繊維を配合することで、アンモニアなどの臭気成分を吸着して嫌なニオイの発生を抑える。また、一般的な炭を使用した消臭シーツは、表面がすべて黒に近いようなグレーカラーの物が多く、尿の色がわかりにくかったが、「炭入り消臭タイプ（厚型）」では表面のほとんどを白色にすることによって、炭繊維を配合しつつ尿の色もわかりやすく、ペットの健康状態をチェックしやすい。「通常タイプ（薄型）」と同様に6層構造を採用する一方、通常タイプと比較して約8倍の吸水性を備えた高吸水性ポリマーを使用しているので、高い保水力を実現している。さらに、おしっこ臭のおもな原因であるアンモニアをしっかり吸着することで臭いの発生を抑え、嫌な臭いを約97％カットする。サイズはレギュラー（33×45cm）とワイド（45×60cm）の2種類で、枚数はレギュラーが800枚入り、ワイドが400枚入り。どちらも価格は4999円。