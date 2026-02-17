選べる3サイズ エレコムのモバイルバッテリーを安心して持ち運べる難燃ポーチ 大きいサイズは保管にも便利

エレコムからモバブ保管に便利なポーチが登場

2層構造で発火しても燃えにくい ケーブル収納などにも対応

難燃ガジェットポーチ（画像はSサイズ）

難燃生地を使用

ケーブルが収納できるポケット

カラビナが通せるループ

サイズは3種類

エレコムは2月下旬、モバイルバッテリーなどを安心して持ち運び・保管できる難燃ガジェットポーチ 3サイズを発売する。価格は1680～2479円。新製品は、表生地にシリコンコーティングとグラスファイバー、裏生地にアルミコーティングとグラスファイバーを使用した2層構造を採用した難燃ガジェットポーチ。難燃性試験（JIS L 1091 A-2法 区分3）をクリアしており、発火した際にも燃えにくい設計となっている。入口部分を折って隙間をしっかり塞ぐことで、火や煙が漏れにくくなるほか、カラビナやストラップを通せるループ、背面にはケーブルが収納できるポケットを設けており、使いやすい。サイズは、幅約240×厚さ約5×高さ約190mmのLサイズ、約115×約5×約180mmのMサイズ、約100×約5×約120mmのSサイズの3つを用意。Lサイズは、複数のモバイルバッテリーをまとめて収納でき、自宅に保管する際にも安心して使える。