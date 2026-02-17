サヤ、ポータブル型インフラサウンドセンサー2機種発表

「ITS05」（左）と「ILM02」

「ILM02」はインフラサウンド騒音レベル計

Windows版ロガーアプリの画面イメージ

サヤは2月11日に、インフラサウンド・マルチセンサー（Infrasound multi sensor）「ITS05」、およびインフラサウンド騒音計（インフラサウンド騒音レベルメータ：Infrasound level meter）「ILM02」を発表した。発売は2月20日を予定している。「ITS05」「ILM02」ともに、ポータブル型で電池駆動に対応し、ライブ表示用液晶モニタを搭載する。より簡単にインフラサウンド観測できるよう設計されているほか、大幅なコスト削減によって購入しやすい価格設定を実現した。「ITS05」は、DC～30Hzの広帯域、1mPaの高分解能に対応したインフラサウンドセンサー。加速度計、GPS、インフラサウンド津波検出システムを備えており、プレート型地震にともなう巨大津波をセンシングする。測定レンジは1000hPa±260hPa、出力はシリアル（RS232C UART）。サイズは幅101×高さ40×奥行き151mmで、重さは370g。価格は13万2000円。「ILM02」は、従来のインフラサウンドセンサーのように解析に専門的な知見が必要ない騒音計であり、直感的でわかりやすいデシベルで、インフラサウンドの大小を表示してくれる。測定音圧は40～128dB。周波数レンジはZ特性が0.07～280Hz、LOWが0.1～10Hz、HIGHが1～100Hz、G特性が20Hz。時定数は3sec（FAST）と15sec（SLOW）の2種類に対応する。出力はアナログAC、アナログDC、シリアル（RS232C UART）。サイズは幅143×高さ51×奥行き208mmで、重さは589g。価格は14万3000円。なお、「ITS05」「ILM02」ともに、シリアルポートのデータ構造が公開されているほか、Windows版ロガーアプリ（FTP転送対応）が付属する。