Xboxと相性抜群 Razer「BlackShark V3 for Xbox」のホワイトエディション

BlackShark V3 for Xboxにホワイトカラーが登場

Xbox向けに最適化されたBlackShark V3

BlackShark V3 for Xbox - White Edition

Razer Japanは2月13日、ワイヤレスヘッドセット「BlackShark V3 for Xbox」にXboxセットアップに映える、クリーンなカラーリングの「White Edition」を新たに追加したことを発表した。希望小売価格は149.99米ドル。Razer.com、RazerStore、一部の取扱店で販売中だ。BlackShark V3 for Xboxは、正確なオーディオ、長時間でも快適な装着感、そして競技向けのパフォーマンスが特徴のBlackSharkシリーズ最新モデル。最小10msの超低遅延のワイヤレス接続、Xbox向けに最適化され、2.4GHz、Bluetooth、USB-A（有線）、3.5mm接続に対応するクロスプラットフォーム仕様となっている。マイクには、着脱式の「Razer HyperClear Super Wideband 9.9mm マイク」、ドライバーユニットには「Razer TriForce Titanium 50mm ドライバー」をそれぞれ採用。クリアで自然な音声を伝達でき、鮮明な高音、厚みのある中音域、力強い低音であらゆる試合で、高精細なオーディオ体験を実現する。