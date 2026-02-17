カセット音源も簡単にデジタル化！ 80年代風でもハイテクなサンワサプライのラジカセの新色はブルーとイエロー

懐かしいラジカセに新色登場

サンワサプライは2月12日、80年代風デザインが懐かしいBluetooth搭載ラジカセ「400-MEDI050」シリーズに新色のブルー（400-MEDI050BL）とイエロー（400-MEDI050Y）を追加した。価格は1万2545円。AmazonやYahoo!ショッピングなどのサンワダイレクト各店で販売中だ。新製品は、80年代を彷彿とさせるレトロなデザインと、当時を思い出させる物理ボタン操作が大きな特徴。スピーカー部分には、左右合計6Wのステレオスピーカーを採用する。カセットテープやAM／FMラジオだけでなく、Bluetooth接続でワイヤレススピーカーとしても楽しめる仕様。カセットテープやラジオの音声をUSBメモリーやSDカードに録音できる機能も備える。録音用マイクを内蔵しているから、アイデアメモなどをカセットやUSBメモリー、SDカードへ直接録音でき、さまざまな使い方が可能となっている。電源は、AC電源と単2乾電池×4本の両対応。取っ手が付いているので、持ち運びも可能だ。