A4サイズの置き場があればいい 簡単操作で家事も減らせる BRUNOの電気圧力鍋「デイリー圧力クッカー」はコンパクトでオシャレ

省スペースな電気圧力鍋「デイリー圧力クッカー」

ボタンを押すだけの簡単操作 予約調理で仕事帰りの家事が減らせる！

コンパクト設計

フタは自立式

インテリアとしても映えるデザイン

9種類の調理モードを搭載

四つの定番メニューを簡単設定できる楽々メニュー

BRUNOは2月24日、省スペースな電気圧力鍋「デイリー圧力クッカー」を発売する。カラーはグレージュ、チャコールの2色で、価格は1万4300円。BRUNO直営ECサイトでは、先行予約を受付中だ。新製品は、ふたり暮らしにも最適なコンパクト設計で、限られたキッチンスペースにすっきり収まる電気圧力鍋。A4分のスペースがあれば設置でき、サイズはW225×H280×D240mm。本体はマット仕上げで、真鍮調のハンドルが印象的。インテリアとしても映えるデザインだ。フタは自立式で調理中でも置き場所に困ることはなく、パーツは分解できるので、お手入れも簡単。材料を入れてボタンを押すだけの簡単操作と、便利な予約機能で、帰宅後すぐに出来立ての料理を楽しめる。予約調理機能は最大約12時間で、自動保温機能も搭載する。さらに、圧力調理、炊飯調理、煮込み料理、無水調理、蒸し調理、低温調理、スロー調理、発酵調理、ベイクの9種類の調理モードを搭載しており、幅広いメニュー作りにも対応可能。本体パネルには、「カレー」「豚角煮」「ポトフ」「炊飯」の定番4メニューを設定できる「楽々メニュー」ボタンも用意し、ごはんは約28分でふっくら炊きあがる。なお、本製品で使える約50種類の専用レシピは、BRUNOオンラインショップのレシピページで公開中だ。