本格派からお手軽派まで楽しめる「コーヒーメーカー」おしえて！

ビックカメラ柏店の調理家電コーナー販売員の

沼崎 明日実（ぬまざき・あすみ）さん

好みの味、マシンのタイプ、デザインから選ぼう

（1）どんな味のコーヒーが飲みたいのか（さっぱり？濃いめ？ココアや抹茶ラテなどコーヒー以外も？）

（2）（1）のマシン別選び方のポイント

（3）デザイン

ビックカメラ柏店のコーヒーメーカーコーナー

【おしえてビックさん・29】コーヒーは日常の仕事の息抜きや、休日に自宅で読書や映画を観たりして、ゆっくりと過ごすときにほしい飲み物です。そんなときにコーヒーメーカーがあると、香りや深みのある味などが楽しめて、ちょっと贅沢な時間を過ごせます。ただ、タイプが豊富で使い方もいろいろ。そこで、ビックカメラ柏店の調理家電コーナー販売員の沼崎 明日実（ぬまざき・あすみ、崎・たつさき）さんに、本格派からお手軽派まで楽しめる「コーヒーメーカー」をおしえてもらいました。沼崎さんは、コーヒーメーカーを選ぶ際の三つのポイントについて、詳細に説明します。「ひとえにコーヒーメーカーといっても、その種類はさまざまで、大まかには以下の三つに分けられます。A.ドリップコーヒーメーカー：フィルターを通して濾すため、さっぱりとした味わいが特徴です。B.エスプレッソマシン：圧力をかけて抽出するため、深みのある濃厚な味わいが特徴です。C.カプセル式コーヒーメーカー：豆やコーヒー粉ではなく、専用のカプセルをセットすることで、さまざまなフレーバーを楽しむことができるバラエティー性が特徴です。正確にはエスプレッソマシンの一種です。どのマシンにするかによって、選び方のポイントも変わります。自身に合った一台を見つけるために、まずは大枠から絞っていただくのがオススメです」と沼崎さんが説明するように、まずは好みの味から絞り込んでみましょう。A.ドリップコーヒーメーカー：フィルターの違い「ドリップ式のコーヒーメーカーはフィルターの種類によって違いが表れます。すっきりした仕上がりでお手入れも楽な『ペーパーフィルター』、濃いめの仕上がりで、洗って繰り返し利用できる『メッシュフィルター』の2種類があります。お手入れの簡単さや味・コスパなど、自分が何を重視するのか考えながら、あなたの相棒を探しましょう」と、ドリップ式はフィルターの違いから絞り込むといいようです。B.エスプレッソマシン：マシンの種類の違い「ドリップ式に比べて、深みのある仕上がりを楽しめるエスプレッソマシンは、その抽出方法に注目です。手軽さとこだわりのどちらを重視するかによって、選択肢が分かれます。手軽さを重視される方には『全自動タイプ』、自分のこだわりの一杯を追求したい方には『セミオートタイプ』がそれぞれオススメです。今回のテーマである『初心者から本格派まで楽しめる』という場合は、エスプレッソマシンの中で全自動タイプがピッタリだと思います」と、全自動タイプをオススメします。C.カプセル式コーヒーメーカー:フレーバーの違い「カプセル式コーヒーメーカーは、そのメーカーや機種によって、楽しめるフレーバーの種類が大きく変わります。基本的にメーカーごとに専用のカプセルが決まっているので互換性はありません。また販売形態にも違いがあるため注意しましょう」と、沼崎さんはメーカーによるフレーバーの特徴などから選んだ方がよいとアドバイスします。「機能面や使い方で迷ってしまう場合は、『このコーヒーメーカーのデザインが好きだ』『このコーヒーメーカーを使っている自分になりたい』という自身の直感で選ぶことも一つの手だと思います。視覚的に楽しませてくれる、満足させてくれる、安心させてくれるようなデザインを求めることは、これから数年間に渡って日常に存在する家電を選ぶ上で重要な視点と言えます。何よりも自分が使いたいという思いや、憧れの商品を使えることに勝る満足感や納得感は他にありません。現在はさまざまなメーカーがマシンのデザインにも力を入れていて、より洗練されたすっきりしたコーヒーメーカーが多種多様にございます。まずはお近くの店舗に並ぶコーヒーメーカーを見に行くだけでも、自身の好みを知るには良い機会になるかもしれません。それもまた、『コーヒーを楽しむ』ことへの一歩だと思います」と提案します。沼崎さんが説明するように、選ぶこと自体を楽しめるようになると商品選びもワクワクしますね。さっそく、沼崎さんにおすすめの商品を順番におしえてもらいました。

