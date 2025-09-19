夏の紫外線ダメージをケアする「美容家電」おしえて！

ビックカメラ鹿児島中央駅店のビューティー家電コーナー販売員の

【おしえてビックさん・28】年々暑さが増している夏の間に受けた紫外線や湿気、汗などで、髪や肌、顔などに相当なダメージを受けています。しっかりとケアするために美容家電は欠かせません。そこで、ビックカメラ鹿児島中央駅店のビューティー家電コーナー販売員の東郷光希（とうごう・みき）さんに、夏の紫外線ダメージをケアする「美容家電」をおしえてもらいました。東郷さんは、夏の紫外線ダメージをケアする美容家電を選ぶ際の三つのポイントについて、次のように説明します。（1）操作が簡単で毎日続けやすいか（2）悩みや気になる部分にしっかりとアプローチできるか（3）「一点集中ケア」タイプか「トータルケア」タイプかあらかじめ、どこをケアしたいのか、あるいは総合的にケアしたいのかを決めて、その上で、毎日続けてケアできる使い勝手の良い商品を選ぶことが重要です。さっそく、東郷さんにおすすめの商品を順番におしえてもらいました。東郷さんが推す商品の1品目は、パナソニックの「nanocare EH-NA0K」です。おすすめする理由について東郷さんは「ダメージを受けた髪には、潤いを保つために水分を与える必要があります。そこで、髪の内部まで水分を浸透させるナノイー搭載のドライヤーを使用することで、髪の内側からダメージをケアできます！」と説明します。最新機種のEH-NA0Kは、従来のナノイーよりも水分発生量が格段にアップした「高浸透ナノイー」を搭載しているので、髪のツヤやまとまりの明らかな違いを実感できるでしょう。また東郷さんは「従来の折り畳みドライヤーに比べてコンパクトなため持ち運びがしやすく、日中に受けたダメージを旅先や出張先でもケアできます！」と、ポータブル性の高さを評価します。どこに行っても、その日のうちにダメージケアできるのはうれしいですね。東郷さんがこの商品をおすすめしたい人は、「髪のパサつきが気になる方、ヘアカラーしている方、旅行や出張によく行かれる方」とのこと。強烈な夏の紫外線ダメージをケアするアイテムとして検討したい一台です。東郷さんが推す商品の2品目は、ヤーマンの「フォトプラス ディープリフト YJFA1T」です。おすすめする理由について東郷さんは「夏に紫外線ダメージを受けたお肌には保湿が必要です！この美顔器（YJFA1T）なら、普段の保湿ケアにプラスしてお肌の深部まで美容成分を届けられるので、肌の透明感とうるおいがアップします」と話します。商品名に「ディープリフト」とあるように、肌の表層から深層まで幅広い領域に「深層リフトケア」でアプローチできるのが特徴です。同時に「深層浸透」も行うので、潤いとハリのある肌になります。さらに東郷さんは「ボタンも二つで操作が簡単、毎日使えるデイリーケアと週に2、3回のスペシャルケアをこれ1台でできます！」と、毎日の継続が苦にならないモードと、週末にしっかりと攻めのケアができるモードを搭載している点を推します。東郷さんがこの商品をおすすめしたい人は「リフトケアと浸透ケアのどちらも叶えたい方、美顔器を毎日使い続けられるか不安な方、お肌のトータルケアを1台で叶えたい方」とのこと。最初は簡単なデイリーケアから入って、使い慣れたころに本格的なスペシャルケアをするという使い方もいいでしょう。これ1台でカバーできるのは魅力です。東郷さんが推す商品の3品目は、ヤーマンの「超音波トリートメント Shine Pro HC-21」です。おすすめする理由について東郷さんは「まだまだ『こんな商品があったんだ！』とお客様が驚かれる、サロンで人気のトリートメントメニューが簡単にご自宅でできる商品です。超音波と約50℃のヒーターで、トリートメント剤をより髪の内部に浸透させて、ツヤのある髪に近づけます。なんとこの商品を使用することで、手で塗るよりも約22倍もトリートメント剤を毛髪内部まで浸透させることができます」と、サロン帰りのような仕上がりを絶賛します。ツヤのある髪に仕上がるのは、毎秒約100万回の微細な超音波振動がトリートメント剤の成分を細分化。温熱ヒーターがキューティクルを開いて、そのすき間から美容成分を叩き込むからです。「コードレスで使えるので、場所を選ばずどこでも使える所もオススメの一つ！」と、コードレスによる使いやすさをプッシュします。東郷さんがこの商品をおすすめしたい人は「ご自宅でサロン帰りの髪の仕上がりを求める方、ヘアカラーを長持ちさせたい方、髪の紫外線ダメージをケアしたい方」とのこと。トリートメントと同じ要領でカラー成分も髪に浸透させるので、ヘアカラーが長持ちするのはお得です。最後に、東郷さんが接客時に心がけていることをおしえてもらいました。「お客様とより多く会話することを一番大切にしています。会話をする中で、お客様ご自身も今まで気付かなかったお悩みがわかることもあります。また、商品の説明を言葉でお伝えするだけでなく、できるだけ商品を体感していただくように心がけています。実際に商品を使うことで、使用感や使い心地などが購入前にわかります。お客様にはビックカメラで満足度の高い、楽しいお買い物をしていただきたいと日々考えながら接客しています」。髪でも肌でも、夏の紫外線によるダメージを整える商品選びで悩んだら東郷さんに遠慮せずに相談してみましょう。自分でも気付かなかった悩みを引き出してくれて、それをケアする最適な商品を提案してくれるはずです。