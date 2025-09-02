パナソニック、ナノケア20周年！田中みな実さんなど「Lover」によるトークセッション

左からKUBOKIさん、川上洋平さん、田中みな実さん、

篠原ともえさん、ROIROM（本多大夢さん、浜川路己さん）

歴代のほとんどのナノケアを使っている田中みな実さん

水分発生量が従来の18倍の「高浸透ナノイー」（右）

初代から使っている田中さん

「メンバー全員が使っている」と語る川上洋平さん

篠原さんは今年からナノケアデビュー

コンプレックスがなくなり、出掛けるのが楽しみに

ナイトキャップノズルの効果を語る浜川路己さん

パナソニックは9月1日、アンダーズ東京 虎ノ門ヒルズでヘアードライヤー「ナノケア」の20周年イベントを開催。ナノケアLoverでありCMキャラクターでもある俳優の田中みな実さんをはじめとする豪華ゲスト6人によるトークセッションが行われた。パナソニック独自の微粒子イオン「ナノイー」を搭載した初代ナノケアが誕生したのは2005年。19年には水分発生量が従来の18倍に増加した高浸透ナノイーを搭載。20周年となる25年に、国内累計販売台数は1800万台を達成した。なお、新製品の詳細は、以下の記事を参照してほしい。＜関連記事＞パナソニック、「ナイトキャップノズル」による夜のケアで翌朝の寝ぐせを抑える「ヘアードライヤー ナノケア」https://www.bcnretail.com/news/detail/20250726_539918.htmlトークセッションには俳優の田中みな実さん、ロックバンド「Alexandros」のボーカル＆ギターの川上洋平さん、デザイナー／アーティストの篠原ともえさん、アイドルデュオ・ROIROM（浜川路己さん、本多大夢さん）、ヘアメイクアップアーティストのKUBOKIさんの6人が登壇。「わたしとナノケア」というテーマでナノケアへの思いを語った。テレビ局のアナウンサーから転身して10周年になる田中さんは、大学1年のころから現在までナノイーをずっと使っている。「初代から使わせていただいています。当時にしては高価なドライヤーだったので、『髪にやさしいらしい』など父を説得して買ってもらいました。1年や2年に1回のペースで買い替えていました」と、歴代のほとんどのナノケアを使っていることを披露した。デビュー15周年の川上さんは「デビューして2年ぐらいしたときに、母と姉と二人から『人前に立つんだからいいドライヤーを買いなさい』とグリーンのナノケアをプレゼントしてくれたのがきっかけです。その後、買い替えた際にグリーンのナノケアを楽屋のドライヤーにしたところ、メンバーが使うようになり、メンバー全員がナノケアを使うようになりました」と、ナノケアの良さをメンバーに宣伝したことをアピールした。KUBOKIさんは仕事の関係で使ったのがきっかけ。特にピンクのドライヤーがセンセーショナルで、自分自身で使った最初のナノケアだったという。「40代になり髪のパサつきやボリュームが出なくなってきて、両方を叶えてくれるのでナノケア一択です」と、唯一無二の存在であることを語った。デビュー30周年の篠原さんは、今回の新製品「EH-NA0K」からナノケアデビューをした。「これまで髪を乾かすことを気にかけていなかったのですが、ナノケアとの出会いがドライヤーの概念を変えてくれました。朝の髪のまとまりも変わったし、自分らしくあるために髪との向き合い方も変わりました。自分だけではなく、お友達にプレゼントしたり、夫婦で使ったり、ずっと愛していきたいと思いました」と、髪への考え方が大きく変わったことを強調した。今年デビューしたROIROMの二人はナノイーと同じ20歳。新モデルからナノケアを使うようになった。浜川さんは「幼いころから寝癖がつきやすいのがコンプレックスで、帽子をかぶって逃げたりしてました。新製品のナイトキャップノズルを使ったとき、こんなに朝が楽なんだと気づき、出掛けることが楽しくなりました」と、ナイトキャップノズルの効果を訴えた。また、本多さんは「髪の一本一本が乾かされているのを実感できました。また、熱くないので夏場のドライヤーが苦になりません。ナノケアと出会って、夏場の風呂上りも楽しいと感じるようになりました」と、髪に潤いを与えながら乾かすナノケアの良さをアピールした。EH-NA0Kのナイトキャップノズルは3種類の風を送って髪の毛を均一に乾燥させる。髪が広がり、ほぐれるので、髪全体をムラなく乾かせて、翌朝も指通りやくし通りが良く、まとまる。なお、6人による新WEBムービーが同社の公式YouTubeやパナソニック ビューティ公式Instagramなどで視聴できる。（BCN・細田 立圭志）