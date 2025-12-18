VALORANTファン必見「立川立飛eスポーツフェス2025」 来場者全員プレゼントなど追加情報発表！高杉真宙さん、伊織もえさんがSPゲストのeスポーツの祭典

立川立飛eスポーツフェス 今年も開催

高杉真宙さん、伊織もえさんがカスタムマッチに参戦！来場者全員にグッズをプレゼント！

VALORANTエージェントのアクリルスタンドを来場者全員にプレゼント！

来場者全員にプレゼント VALORANTエージェントのアクスタ

会場限定！VALORANTエージェントのARフォトフレーム

会場限定のARフォトフレームで盛り上がろう！

VCTパシフィック応援ブース＆出演者のパネルも登場予定

立飛ホールディングスとNTT東日本は12月27日13時30分から、VALORANTファン注目のイベント「立川立飛eスポーツフェス2025」をTACHIKAWA STAGE GARDEN（東京都立川市）で開催する。チケットは23日23時59分まで販売中だ。価格は1階席が4500円、2階席が3000円、3階席が2000円。イベントは、スペシャルゲストをリーダーに、トッププレイヤーによる豪華カスタムマッチが開催されるのが大きな見どころ。今年はスペシャルゲストに俳優の高杉真宙さんとコスプレイヤーの伊織もえさんが登場し、カスタムマッチに参戦する。さらに、来場者全員へのプレゼント企画や会場限定コンテンツを展開することも新たに発表した。立川立飛eスポーツフェス2025の来場者全員には、イベントオリジナルのVALORANTエージェントアクリルスタンドをプレゼントする。イベント限定のレアアイテムがゲットできるチャンス。どのエージェントが手に入るかは、当日のお楽しみだ。さらに、会場限定で、VALORANTエージェントと一緒に写真が撮れるARフォトフレームブースを設ける。友人や仲間と撮影して、SNSでシェアすれば注目を集められ、参加記念にもなるだろう。当日は、「VALORANT Champions Tour Pacific」応援ブースやパネル展示も予定。前回開催と異なるのは、エージェントだけでなく出演者のパネルも設置される点。どんなパネルが並ぶかは現地でのお楽しみだ。このほか、出演者の直筆サイン色紙を抽選でプレゼントする来場者限定企画や、VALORANT Champions Tour応援スポット、地元立川の「立川女子高等学校ダンス部」によるオープニングアクトなど、充実したプログラムを用意している。イベント名：立川立飛eスポーツフェス 2025主催：立飛ホールディングス、NTT東日本日時：2025年 12月27日13時30分～会場：TACHIKAWA STAGE GARDEN （立川ステージガーデン）東京都立川市緑町 3-3スペシャルゲスト：高杉真宙さん、伊織もえさんMC：岸大河さん、Lazさん（ZETA DIVISION）その他、現役のeスポーツプレイヤーなどが出演予定