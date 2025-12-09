レノボからポータブルゲーミングPC 最新2モデル アンダー10万円の「Legion Go S」なら気軽にPCゲームを楽しめそう

レノボのポータブルゲーミングPCに新モデル

正統進化の「Legion GO Gen 2」と 手に取りやすい「Legion GO S」

コントローラー着脱可能で据え置きでも使える フィードバックを受けてさらに使いやすくなったLegion Go Gen 2

Lenovo Legion Go Gen 2

コントローラーは取り外せる

マウスのように動かして使える むき出しとなった端子部分には

新たに付属のカバーを取り付けられるように

スタンド部分にはロック機能を設けて外れにくく

据え置きゲーム機のように使えるコンソールモード

左が先代モデル。

追加ボタンを分けて配置し、握りやすく誤操作しにくい

大き目のトラックパッドはマウスがなくてもカーソル操作がしやすい

電源ボタンも大型に

10万円切りでゲーミングPCがすぐに楽しめる 携帯性を高めたLegion Go S

Lenovo Legion Go S

トリガーは2段階調節できゲームによって使い分ける

背面から吸気し冷却。

上部から排気するためプレーの邪魔にはならない

各モデルの基本スペック

Lenovo Legion Go Gen 2

Lenovo Legion Go S

レノボ・ジャパンは12月12日、ポータブルゲーミングPC「Lenovo Legion Go Gen 2」と「Lenovo Legion Go S」を、一部店舗で新たに発売する。新製品2モデルは、それぞれ価格帯が異なり、方向性も若干だが違いがある。Legion Go Gen 2は先代 Gen1からの正統進化といった形で、取り外し可能なコントローラー部分はそのままに、本体形状の刷新やバッテリー容量の増量、操作性の向上といった要素を盛り込む。一方で、注目なのはLegion Go S。こちらは、コントローラーの取り外しなどが不可能で性能も異なるが、Gen 2と比較すると軽量かつ低価格。参考価格は10万円を切ってきた。PCゲームをやってみたいと思うゲーマーでも手に取りやすく、手軽に始めてみたい人にはおすすめのエントリーモデルと言えそうだ。「Lenovo Legion Go Gen 2」は、着脱式のTrueStrikeコントローラーを採用しているのが最大の特徴。取り外すことで、マウスのように使える。キーボード＆マウスで操作するのが主流のシューティングゲームを快適に遊べるなど、幅広い使い方ができる。別売りだが専用ドックに接続すれば、外部ディスプレーとも組み合わせて大画面でのプレーも可能だ。さらにコントローラー用のコネクターがあれば、コントローラー部分とディスプレー部分に完全に分けて使用できる。スタンドも内蔵するので、ディスプレーだけを立てて使用したり、ドックにつなげば据え置きゲーム機のように使えてしまうわけだ。先代との違いは、CPUとメモリー、ディスプレー、バッテリー容量、そしてユーザーからのフィードバックをいくつか取り入れた点。まず比較してみると形状が異なる。コントローラー部分はより握りやすくなり、ボタン配置も変更。誤操作しにくくなっている。スピーカーはさらに開口部を広めて音質も向上させた。指紋認証にもなっている電源ボタンも大型化し、起動がよりスムーズになっている。CPUとメモリーは先代が「AMD Ryzen Z1 Extreme」で16GBだったのに対して、「AMD Ryzen Z2 Extreme」で32GBに。最新のものに刷新された。ポイントとなるのはディスプレーだ。大きさは8.8型、リフレッシュレートは144Hzと変わりはないものの、解像度は2560×1600から1920×1200に落とされている。一方でパネルはIPSから有機EL（OLED）に変更。解像度は落ちたものの、OLEDにより表現力を高めつつ、消費電力を抑えて使用時間を延ばした。なお、バッテリーも49.2Whから74Whと50％の容量アップに成功しており、ポータブルの利点をさらに生かせるようになった。参考価格は18万9000円。「Lenovo Legion Go S」は、Gen 2とは異なり、コントローラーは取り外せないが、軽量で持ち運びやすく、価格もそれだけ安価になっている。PCパーツの価格高騰が話題となる中、参考価格が9万9880円というのは、比較的手に取りやすい。ディスプレーは8.0型（解像度1920×1200）でリフレッシュレートは120Hz。可変リフレッシュレートに対応し、48～120Hzをゲームに応じて使い分ける。搭載CPUはAMD Ryzen Z2 Goで、メモリーは16GB。操作性についても割り当て可能な追加ボタンの数は少ないものの、Gen 2と比較しても遜色ない出来と感じた。重量はGen 2よりも200gほど軽い約740g。もちろん専用ドックに取り付けることも可能だが、スピーカーを前面にレイアウトするなど、あくまでポータブルゲーミングPCとしてのゲーム体験に特化している印象だ。両モデルともに、専用アプリ「Legion Space」に対応し、各種調整が可能。本体下部のカードリーダーは、2TBまでのmicroSDに対応し、ストレージも増やせる。そして、ジョイスティックは物理的接点がなく、耐久性に優れるホール式を採用する。そのほかの詳しいスペックについては以下の通りだ。・OS：Windows 11 Home・プロセッサ：AMD Ryzen Z2 Extreme・メモリー：32GB（LPDDR5X、最大8533MHz）・ストレージ：最大1TB SSD（PCIe Gen4）・ディスプレー：8.8型 OLED（1920×1200、144Hz）10点タッチ・インターフェース：USB Type-C（USB4）×2、microSDカードリーダー、マイクロホン／ヘッドホン・コンボジャック・バッテリー：74Wh（Rapid Charge Pro対応）・本体寸法：約295.6×136.7×42.25mm（本体＋コントローラー）・本体質量：約920g・付属物：専用ケース、PC Game Pass（3ヵ月）・OS：Windows 11 Home・プロセッサ：AMD Ryzen Z2 Go・メモリー：16GB（LPDDR5X 7500MHz）・ストレージ：512GB SSD（PCIe Gen4）・ディスプレー：8.0型 WUXGA（1920×1200）、120Hz・インターフェース：USB Type-C（USB4）×2、microSDカードリーダー、マイクロホン／ヘッドホン・コンボジャック・バッテリー：55.5Wh（Super Rapid Charge対応）・本体寸法：約299×127.55×43.4mm・本体質量：約740g・付属物：PC Game Pass（3ヵ月）