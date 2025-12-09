折りたためてコンパクト！ 便利なモードも使えるサンコーの上下2画面デュアルゲーミングモニターは対戦ゲーム向きかも！

モードの使い分けで便利なデュアルモニター

格ゲーに、大画面に、配信しながら… 使い方はいっぱい！

23.8インチ上下2画面拡張デュアルモニター 2K

180Hzを発揮しゲームプレーも快適に

配信時に便利なマルチディスプレイモード

画面を広く使えるフルスクリーンモード

対面の相手に画面を見せるミラーモード

ミラーモードは格闘ゲームで便利

モニターアームも使える

インターフェース

サンコーは12月5日、ゲーミング製品を取り扱う「PYZONE」ブランドから「23.8インチ上下2画面拡張デュアルモニター 2K」をサンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、EC サイトなどで発売した。価格は7万9800円。新製品は、ノングレア液晶の23.8インチ画面を上下に2枚搭載し、2K QHD（2560×1440）解像度・最大リフレッシュレート180Hzを発揮する拡張デュアルモニター。高いリフレッシュレートのため、FPSや格闘ゲームといったゲームジャンルに適している。さらに、上下で別々の画面を表示する「マルチディスプレイモード」を使えば、ゲームをプレーしながら快適に配信やチャットをこなせる。なお、モードについては、2枚を合わせて大画面（2880×2560）にする「フルスクリーンモード」や、対面の相手に画面を見せる「ミラーモード」といった機能も備える。角度調整は0～270度の無段階角度調整が可能。VESAマウント対応なのでモニターアームを使用でき、スピーカーも内蔵する。使わない時には折りたたんでコンパクトに収納できる。インターフェースは、HDMI、DisplayPort、USB Type-C×2、3.5mmヘッドホンジャックを備える。