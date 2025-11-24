200Hzで2万円以下 コスパの高いXiaomiのゲーミングモニター「G27i」「G24i」

シャオミからゲーミングモニターが新たに登場

フルHD・輝度最大400nits 動きの速いアクションゲームなどにも最適

シャオミ・ジャパンは11月21日、「Xiaomi ゲーミングモニター G27i」「Xiaomi ゲーミングモニター G24i」の2モデルを公式サイト、直営店のXiaomi Store、楽天市場、Amazonなどで発売した。両モデルともに最大200Hzのリフレッシュレートを発揮し、Fast IPS技術を搭載しながら、2万円以下というコストパフォーマンスの高さを実現している。価格は27インチモデルの「G27i」が1万9980円、23.8インチモデルの「G24i」が1万5980円。G24iは12月1日まで早割価格1万3980円で購入できる。応答速度は1ms（GTG）で、画質はフルHD（1920×1080ピクセル）。FreeSync PremiumやG-Sync compatibleといった機能にも対応し、ティアリングやカクつきを抑え、eスポーツやアクションゲームでも快適にプレー可能だ。また、HDR400に対応し、最大400nitsの輝度を発揮。明暗のコントラストを強化するとともに、個別キャリブレーションによるデルタE＜2の高精度色再現、100％ sRGB、95％ DCI-P3の広色域も実現し、色彩表現も豊かだ。インターフェースは、いずれもDisplayPort×1、HDMIポート×1、オーディオポート×1を備える。